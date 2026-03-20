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Catas para la restauración del reloj del Obelisco de A Coruña
A Coruña

Nuevas catas en el reloj del Obelisco para afianzar su restauración

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/03/2026 13:49

Los Bomberos de A Coruña han vuelto a ser este viernes el brazo derecho de los técnicos que se encargarán de desarrollar la restauración del reloj del Obelisco. Desde el inicio de la mañana, los agentes del servicio de emergencias han auxiliado a los expertos con su autoescalera, para permitirles observar las partes más altas del histórico monumento.

Los Bomberos de A Coruña ayudan a recoger los datos necesarios para la restauración del reloj del Obelisco
Los Bomberos de A Coruña ayudan a recoger los datos necesarios para la restauración del reloj del Obelisco
Víctor Seoane

A principios de este mes se iniciaron los trabajos in situ para conocer el estado actual del reloj y evaluar los pasos a seguir para la restauración de un monumento urbano que tiene más de cien años a cuestas.

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Con la dirección de la catedrática de Edafología de la Universidad de Santiago Beatriz Prieto al frente de este proyecto, los técnicos y expertos están examinando toda la estructura, desde su base hasta la parte más alta, en busca de señales de desgaste. 

El trabajo inicial consistirá en tomar datos -no muestras, para evitar dañar el patrimonio- que permitan conocer el estado concreto del reloj del Obelisco construido de un material tan resistente como es el granito, pero que también lleva más de cien años expuesto a las inclemencias del tiempo, meteorológico y temporal.

Con estos datos en la mano, a los que están contribuyendo los Bomberos acercando a los técnicos a las partes de mayor altura del reloj, del proyecto de restauración final se encargará la especialista en patrimonio Eva Carballal, probablemente el año que viene, cuando la reforma completa de los Cantones ya esté rematada. 

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