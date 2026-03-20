Marineda City se convierte en el centro comercial que más agua de lluvia reutiliza en España

Jornada de lluvia en el centro comercial Marineda City Carlota Blanco

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, Marineda City refuerza su compromiso con la gestión responsable de los recursos hídricos con la plena operatividad de su sistema de reutilización de aguas pluviales, una iniciativa que le permitirá reducir anualmente hasta un 40% el consumo de agua potable en su actividad habitual.

Tras la concesión otorgada por Augas de Galicia, que autoriza la reutilización de casi 10.000 metros cúbicos de agua de lluvia al año, Marineda City tiene plenamente operativa una planta de reutilización que se apoya en dos nuevos depósitos y que complementa al aljibe de captación de pluviales del que ya disponía el centro comercial.

El agua de lluvia, recogida en las cubiertas del complejo, se destina desde finales de 2025 al riego de zonas verdes, labores de limpieza y descargas de los sanitarios de todo el centro, incluyendo los espacios recientemente reformados. Gracias a este sistema, Marineda City se posiciona como el centro comercial que más agua de lluvia reutiliza en España, situándose a la vanguardia de la gestión hídrica en el sector.

Los primeros datos de funcionamiento avalan la eficacia de la iniciativa. En enero, el agua reutilizada cubrió el 35,9% del consumo total, mientras que en diciembre alcanzó el 41,3%, favorecido por la elevada pluviometría registrada en esos meses. Estas cifras confirman la previsión de alcanzar una reducción anual de hasta el 40% en el uso de agua potable.

Marineda City refuerza su apuesta por la sostenibilidad Más información

Para Marineda City esta actuación es un proyecto clave que contribuye a la optimización de recursos, la reducción del impacto ambiental y la adaptación a escenarios de mayor estrés hídrico.

La mejora de la eficiencia y la reducción del impacto ambiental forman parte del eje estratégico de sostenibilidad de Marineda City. En este ámbito, el centro ha renovado el certificado Aenor de Residuo Cero, que acredita desde 2020 la valorización de prácticamente el 100% de los residuos generados, una iniciativa que ha sido reconocida, además, por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales.

A estas medidas se suma la reciente renovación de la planta fotovoltaica situada en la cubierta del centro, que ha permitido duplicar la producción anual de energía en autoconsumo hasta los 1.088 MWh/año, cubriendo más del 13% de la demanda eléctrica de las zonas comunes.

Asimismo, Marineda City cuenta con una de las puntuaciones más altas del certificado Breeam, se encuentra en proceso de recertificación y mantiene vigentes las certificaciones ISO 14001 de gestión ambiental e ISO 50001 de gestión energética.