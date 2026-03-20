Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, gana la plata en la Olimpiada Matemática Española

Román Rodríguez felicita a Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, y a Pablo Freire y Pablo París

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este viernes a los estudiantes gallegos que acaban de ser premiados en la fase nacional de la LXII Olimpiada Matemática Española celebrada la semana pasada en Madrid, un equipo integrado por los estudiantes Pablo Fraile, que se alzó con la medalla de oro; Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas de A Coruña, que obtuvo la medalla de plata, y Pablo París, que alcanzó el tercer puesto en el campeonato gallego.

Román Rodríguez exaltó el esfuerzo de estos alumnos que son “un orgullo” y representan “un ejemplo de nuestra Galicia Calidade” a través de la formación académica en las aulas gallegas “como lo demuestra que estén al más alto nivel en el panorama estatal”. En esta línea, el titular de Educación de la Xunta aprovechó la recepción para recordar que su departamento está reforzando el aprendizaje de las matemáticas a través de un programa específico al amparo del Plan MEGA de mejora educativa de Galicia, que tiene por objeto avanzar en una atención más personalizada del alumnado, fomentando las competencias clave y la apuesta por una enseñanza cada vez más inclusivo, plural y diverso.

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Pablo Freire, estudiante de 1° de Bachillerato en el Instituto As Lagoas de Ourense, obtuvo por segundo año consecutivo la medalla de oro en esta competición, por lo que formará parte del equipo español que representará a España en la International Mathematical Olympiad que tendrá lugar en Shanghai el próximo mes de julio.

Por su parte, Liss Marian Estévez, estudiante de 1° de Bachillerato del Instituto Monte das Moas de A Coruña, que fue plata en la categoría general y oro en la modalidad femenina, representará a España en el campeonato europeo femenino que tendrá lugar en Burdeos el próximo mes de abril. En la fase española también participó Pablo París, estudiante del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, tras obtener el tercer puesto en Galicia.