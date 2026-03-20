Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, gana la plata en la Olimpiada Matemática Española

Redacción
20/03/2026 15:59
Román Rodríguez felicita a Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, y a Pablo Freire y Pablo París
Román Rodríguez felicita a Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, y a Pablo Freire y Pablo París
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este viernes a los estudiantes gallegos que acaban de ser premiados en la fase nacional de la LXII Olimpiada Matemática Española celebrada la semana pasada en Madrid, un equipo integrado por los estudiantes Pablo Fraile, que se alzó con la medalla de oro; Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas de A Coruña, que obtuvo la medalla de plata, y Pablo París, que alcanzó el tercer puesto en el campeonato gallego. 

Román Rodríguez exaltó el esfuerzo de estos alumnos que son “un orgullo” y representan “un ejemplo de nuestra Galicia Calidade” a través de la formación académica en las aulas gallegas “como lo demuestra que estén al más alto nivel en el panorama estatal”. En esta línea, el titular de Educación de la Xunta aprovechó la recepción para recordar que su departamento está reforzando el aprendizaje de las matemáticas a través de un programa específico al amparo del Plan MEGA de mejora educativa de Galicia, que tiene por objeto avanzar en una atención más personalizada del alumnado, fomentando las competencias clave y la apuesta por una enseñanza cada vez más inclusivo, plural y diverso.

Sofía Barbeito, frente a la Facultad de Informática

Una alumna del IES Monelos competirá en la Olimpíada Informática: “Daré batalla”

Más información

Pablo Freire, estudiante de 1° de Bachillerato en el Instituto As Lagoas de Ourense, obtuvo por segundo año consecutivo la medalla de oro en esta competición, por lo que formará parte del equipo español que representará a España en la International Mathematical Olympiad que tendrá lugar en Shanghai el próximo mes de julio.

Por su parte, Liss Marian Estévez, estudiante de 1° de Bachillerato del Instituto Monte das Moas de A Coruña, que fue plata en la categoría general y oro en la modalidad femenina, representará a España en el campeonato europeo femenino que tendrá lugar en Burdeos el próximo mes de abril. En la fase española también participó Pablo París, estudiante del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, tras obtener el tercer puesto en Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Audiencia Provincial de A Coruña

Piden cuatro años de cárcel para un hombre que le arrancó a otro media oreja de un mordisco
Abel Peña
El ideal gallego

Afundación convoca o seu Premio de Poesía, un dos mellor dotados do ámbito literario galego
Redacción
GermÃ¡n. Terrenos Cuartel de AutomÃ³viles

El Ayuntamiento reparcela el viejo Cuartel de Automóviles de A Grela
Abel Peña

La jueza detecta 42 metros de vía retirada de Adamuz sin permiso
EFE