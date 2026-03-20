Las 16 mesas más deseadas de A Coruña vuelven a provocar colas para comer

Colas en el Pontejos Joaquín Abad

Entre los innurables rankings de mejores tortillas de A Coruña, el Pontejos acostumbra a subirse al podio en la gran mayoría de ellos. Por eso, además de un placer cada vez menos secreto para los coruñeses, es también una visita obligada para los turistas gastronómicos. Esa ecuación, con el buen tiempo mediante, acostumbra a provocar largas colas a la hora de comer. El de este viernes fue uno de los primeros casos de 2026, toda vez que los 42 días seguidos de lluvia y frío no invitaban precisamente a sentarse en un local en el que la gran mayoría del aforo es a pie de calle.

Una de las mejores tortillas de A Coruña provoca colas de más de una hora Más información

Al filo de las 14.00 horas, la espera para disfrutar de la tortilla y la larga selección de tapas (las albóndigas volaron en cuestión de minutos), era de casi media hora. A esa hora, además, de las 10 personas que aguantaban pacientes su turno, dos eran italianas, tres inglesas, una venezolana y cuatro coruñesas. Es decir, la mayoría fue buscando el Pontejos como visita turística.

La tortilla del Pontejos de A Coruña se hace Universal Más información

El Pontejos cuenta con 16 mesas de diferentes alturas, 11 de ellas en la terraza. Su horario de apertura, de 07.00 a 21.00 horas, hace que buena parte de su clientela se concentre a la hora de comer. Además, pese a la fama de la que goza y a encontrarse en plena zona centro, el ticket parece sacado de otro tiempo. Por menos de 10 euros por cabeza es posible tomar dos tapas de generoso tamaño y un refresco, mientras que un plato del día como el osobuco o el costillero no alcanza los 4 euros.