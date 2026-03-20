La UDC participará en un taller de la OTAN sobre la protección del agua potable frente a la contaminación militar

El investigador y docente de la Universidad de A Coruña Moisés Canle

La ciudad portuguesa de Lisboa acogerá la próxima semana el Taller de Investigación Avanzada G7914 'Enfoques para reducir el impacto de las actividades militares en los recursos de agua potable'. En el mismo, participará el investigador y docente de la Universidade da Coruña (UDC) Moisés Canle.

Según informa la institución académica, este experto hablará sobre el "impacto de la contaminación persistente difusa en el agua y las tecnologías para paliar la situación".

Esta iniciativa, concreta, se enmarca dentro del Programa Ciencia para la Paz y la Seguridad (SPS) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El taller está organizado conjuntamente por la Universidad de Stuttgart (Alemania) y la Universidad Técnica Nacional de Donetsk (Ucrania).

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Así, el evento reunirá 30 científicos y personal experto de 13 países, incluidos estados miembro de la OTAN (Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, España, Polonia, Portugal, Estonia, Letonia, Eslovaquia) y países socios (Ucrania, Kazakistán, Marruecos).

"El objetivo es abordar uno de los desafíos de seguridad ambiental más urgentes: la contaminación de los recursos de agua potable causada por actividades militares", expone.

De este modo, recalca, esta acción pretende "facilitar el diálogo científico y la cooperación internacional para proteger los recursos de agua potable frente a la contaminación por materiales químicos y explosivos asociados a operaciones militares".