La Diputación presenta en A Coruña y Carral el documental 'Basal' y coloquios con la cantautora Ugia Pedreira

Documental Basal

El área de Cultura de la Diputación de A Coruña ha preparado una ronda de diez presentaciones del documental 'Basal', un trabajo con guión y dirección de la cantautora Ugia Pedreira y realizado por Óscar Górriz, responsable también de la dirección de fotografía y montaje.

Según informa el ente provincial, el ciclo de proyecciones, que incluirá coloquios con la creadora, comenzará el próximo 27 de marzo en Boiro y recorrerá varias localidades hasta terminar el 4 de junio en Vedra. En A Coruña se proyectará el 14 abril a las 19.00 horas en la Sala Leonardo (Domus) y a Carral llegará el 23 de abril a las 20.00 horas en la Casa da Cultura.

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Esta programación, concreta, forma parte de las actividades organizadas por este organismo con motivo del Día Internacional del Arte, que se conmemora cada 15 de abril.

'Basal' es un documental que retrata la vida de la artista, conocida como A Pedreira, y la relación con su hija Lua Awel, que tiene parálisis cerebral y mantiene una relación "curiosa y espléndida" con la música, explica. El proyecto se presenta como un formato de 'docudisco'.

En este sentido, con el objetivo de "hacer la cultura accesible", la Diputación organizará en los meses de abril y mayo unas jornadas orientadas a "facilitar herramientas para promover medidas de accesibilidad en los proyectos y espacios culturales".