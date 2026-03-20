Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Diputación presenta en A Coruña y Carral el documental 'Basal' y coloquios con la cantautora Ugia Pedreira

Ep
20/03/2026 14:38
Documental Basal
Documental Basal
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El área de Cultura de la Diputación de A Coruña ha preparado una ronda de diez presentaciones del documental 'Basal', un trabajo con guión y dirección de la cantautora Ugia Pedreira y realizado por Óscar Górriz, responsable también de la dirección de fotografía y montaje.

Según informa el ente provincial, el ciclo de proyecciones, que incluirá coloquios con la creadora, comenzará el próximo 27 de marzo en Boiro y recorrerá varias localidades hasta terminar el 4 de junio en Vedra. En A Coruña se proyectará el 14 abril a las 19.00 horas en la Sala Leonardo (Domus) y a Carral llegará el 23 de abril a las 20.00 horas en la Casa da Cultura.

Un laboratorio de cantigas para renovar a poesía popular galega

Más información

Esta programación, concreta, forma parte de las actividades organizadas por este organismo con motivo del Día Internacional del Arte, que se conmemora cada 15 de abril.

'Basal' es un documental que retrata la vida de la artista, conocida como A Pedreira, y la relación con su hija Lua Awel, que tiene parálisis cerebral y mantiene una relación "curiosa y espléndida" con la música, explica. El proyecto se presenta como un formato de 'docudisco'.

En este sentido, con el objetivo de "hacer la cultura accesible", la Diputación organizará en los meses de abril y mayo unas jornadas orientadas a "facilitar herramientas para promover medidas de accesibilidad en los proyectos y espacios culturales".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Chichalovers

Una foodtruck que reinventa los chicharrones en medio de La Marina de A Coruña
Redacción
El ideal gallego

A Coruña plantará 80 nuevos árboles
Redacción
Documental Basal

La Diputación presenta en A Coruña y Carral el documental 'Basal' y coloquios con la cantautora Ugia Pedreira
EP
El investigador y docente de la Universidad de A Coruña Moisés Canle

La UDC participará en un taller de la OTAN sobre la protección del agua potable frente a la contaminación militar
EP