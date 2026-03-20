Estos son los locales de hostelería que visitará Televisión Española en su programa ‘De Tapas por España’

Ramón Rodríguez, de O Cabo, junto a una de las cocineras, Lourdes Losada Patricia G. Fraga

La tercera temporada del programa de Televisión Española “De tapas por España” tendrá parada en la ciudad de A Coruña. Su presentadora, Adrienne Chaballe, conocerá la ciudad la próxima semana, los días 23, 24 y 25 de marzo, donde descubrirá cómo el carácter atlántico de la ciudad se refleja tanto en su patrimonio como en su cocina.

El comienzo de su viaje estará marcado por la costa, viendo el amanecer desde el Castillo de San Antón, donde su director, Jaime Oiza, repasará la historia fundacional de A Coruña y la importancia estratégica de este enclave defensivo del siglo XVI que hoy guarda el Museo Arqueológico e Histórico. Y este mismo periodo histórico la llevará cerca de allí.

La presentadora tendrá oportunidad de seguir adentrándose en la historia de A Coruña de la mano de Suso Martínez, guía oficial con el que se dará cita en la plaza de María Pita.

Aprovechando su paso por el puerto, Adrienne Chaballe tendrá planificada una ruta gastronómica con propuestas muy diversas para conocer todo tipo de cocinas coruñesas.

Su primer encuentro será con la tradicional caldeirada en A Mundiña Taberna, donde hablará con Álvaro Ameijenda de la relación de la cocina con el mar.

Cambiando el tercio pero con el mismo arraigo, continuará probando la tortilla de patatas campeona de España 2024 de Isabel Gesto y Ramón Rodríguez, que realizan en su restaurante O Cabo.

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Por último, explorará nuevas formas de expresión culinaria en NaDo, del chef Iván Domínguez. Allí hablarán de cocina gallega interpretada desde una perspectiva contemporánea.

Con el apetito calmado, será momento de seguir conociendo uno de los lugares más impresionantes de la ciudad: la Torre de Hércules y su Parque Escultórico.

Acompañada de Ana Santorun, directora del monumento, Adrienne Chaballe aprenderá sobre la historia de este faro romano y su importancia para la navegación, así como podrá deleitarse con algunas de las obras artísticas que conectan la mitología con el paisaje del lugar.

Ahondando en la historia, en este caso en la del producto local, la presentadora no perderá el momento de visitar el mercado de la plaza de Lugo aconsejada por el chef y presidente de la Asociación de Cocineros Coruña Cocina Álvaro Victoriano.

Paseando entre sus puestos, hablarán de pescados y mariscos del Atlántico y la Costa da Morte.

Para poner broche final a la experiencia, Adrienne Chaballe se despedirá por todo lo alto probando marisco gallego en Marisquería Ríos, servido por Pura López propietaria y cocinera al frente de este negocio familiar.

Y de postre visitará Casa Matilde, donde Víctor Vázquez le enseñará no solo de cocido, sino de dulces tradicionales gallegos como las filloas.