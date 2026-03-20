El sorteo de La Primitiva deja más de 50.000 euros en A Coruña

La fortuna volvió a hacer escala en A Coruña este jueves 19 de marzo, aunque lo hizo sin estruendo de bote millonario, pero sí con un premio que sabe igualmente a celebración. Un boleto sellado en la ciudad herculina resultó agraciado en la Segunda Categoría del sorteo de La Primitiva, con un premio de 51.116,68 euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 10, 17, 18, 30, 34 y 45, con el 6 como complementario y reintegro también el 6. El Joker correspondió al número 9618596. Sin embargo, la ausencia de acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) y de Primera Categoría hacen que el bote siga creciendo.

El boleto coruñés comparte premio con otros tres acertantes en Olivenza (Badajoz), Alcora (Castellón) y Barakaldo (Bizkaia), en un reparto que, aunque lejos de los grandes focos, reparte pequeñas alegrías capaces de cambiar el ritmo de una vida.

Mientras tanto, el bote continúa engordando con paciencia de mar de fondo. De cara al próximo sorteo del sábado 21 de marzo, un único acertante podría llevarse hasta 4 millones de euros.

En total, el sorteo registró una recaudación superior a los 10,4 millones de euros, de los cuales más de 5,7 millones se destinaron a premios.