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A Coruña

El nuevo local "sibarita" en el epicentro del vermuteo de A Coruña

Barito abrió sus puertas con una gran personalidad y enfocado al vino

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/03/2026 20:51
GermÃ¡n. Barito
Barito, durante sus primeras horas de servicio
German Barreiros
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Existe un tipo de local adecuado para cada zona, e instalarse en la zona de Padre Feijóo, en pleno epicentro del vermuteo y la vanguardia estética de la hostelería coruñesa, tiene unas exigencias. Quizás por eso, la apertura de Barito el jueves generó expectación y satisfacción a partes iguales.

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Se trata de un espacio de unos 80 metros cuadrados, ideal para una conversación distendida y para volverse un poco “sibarita”, tal y como afirma la propiedad: “Es un sitio pequeño, en el que venimos a hacer pocas cosas, pero muy bien: buen producto, buen ambiente y que la gente pueda estar a gusto. Somos bastante sibaritas”.

GermÃ¡n. Barito
La terraza de Barito
German Barreiros

Para lograrlo, el vino es el principal argumento, aunque la cuidada decoración juega un papel importante, por más que la sensación es de amplitud y apertura. Las barras metálicas, sin apenas sillas en el interior, promueven esa sensación de espacio clásico, muy cuidado en realidad.

GermÃ¡n. Barito
Detalle interior de Barito
German Barreiros

Por otra parte, entre los pinchos que se pueden degustar están los ibéricos y las gildas, un clásico en la nueva taberna con vistas al pasado de toda la vida. Finalmente, la terraza ha funcionado a pleno rendimiento en sus primeras horas de trabajo, como dicta la tradición en todos los locales del entorno. 

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