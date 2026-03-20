Terrenos del Cuartel de Automóviles German Barreiros

El pasado militar tiene repercusiones a día de hoy a nivel inmobiliario. Normalmente, la atención la suscitan los terrenos junto a la Maestranza o la antigua santa Bárbara donde se construye la Ciudad de las TIC, pero en esta ocasión se trata de un enorme terreno situado frente a Marineda City al otro lado de la carretera de baños de Arteixo, en el polígono de A Grela. El Cuartel de Automóviles, como se le conoce, va a ser objeto de una reparcelación que permitirá dividirlo de cara a un aprovechamiento urbanístico, según se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de hoy.

En el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013 se aumentó considerable la superficie edificable respecto al plan anterior, pasando de casi 71.500 a más de 93.700 metros cuadrados. Es importante porque se trata del terreno más importante que conserva el Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) y, por su localización, siempre se ha barajado su uso para toda clase de infraestructuras. A pesar de que la construcción de la Tercera ronda lo dividió en dos. Defensa siempre ha querido venderlo para obtener ingresos, pero esta venta nunca se había materializado.

El convenio de 2009

Este podría ser el paso previo. Hay que decir que el proyecto de reparcelación ya estaba previsto en el PGOM de 2013. Aún antes, en 2009, Ayuntamiento y Defensa firmaron un convenio por el que esta le cedía la mitad del aprovechamiento urbanístico del Cuartel de Automóviles, que desafectó hace años.

Se debe tener en cuenta que este suelo, como todo del que es propietario el Invied, fue cedido en su día por el Ayuntamiento, por eso siempre han existido voces que han exigido su devolución una vez haya dejado de prestar aplicando el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que permite la reversión de los terrenos.

En ese entonces, el Gobierno local, en manos del bipartito encabezado por el socialista Javier Losada, pretendía hacerse con el acuartelamiento de Atocha, esa inmensa propiedad ubicada en el corazón de la ciudad, pero a pesar de los rumores de conversaciones, Defensa se mantuvo firme y se negó a cederla.

En el texto publicado en el BOP se señala que "la iniciación del presente procedimiento no supone, en ningún caso, reconocimiento, cuantificación ni liquidación anticipada de derechos económicos, cuya concreción únicamente podrá producirse a través del correspondiente instrumento de equidistribución y, en su caso, de los procedimientos legalmente establecidos".

No ha trascendido ningún plan de aprovechamiento de los terrenos, pero es poco probable que se trate de viviendas, porque le afecta el Plan de Emergencia Exterior de la Refinería, que limita la edificabilidad en torno a la planta petroquímica. Sin embargo, si caben equipamientos de otro tipo, lo que es conoce como uso terciario.