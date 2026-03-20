Doce procesiones tomarán las calles de A Coruña esta Semana Santa

La Agrupación Musical Virgen del Carmen, en la presentación de la Semana Santa esta tarde Patricia G. Fraga

Doce procesiones como los doce apóstoles tomarán esta Semana Santa las calles de A Coruña. Así se atestiguó esta tarde en un acto de presentación en la Fundación Barrié, con actuación musical de la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, en que la Junta de Cofradías de Semana Santa dio buena cuenta de los recorridos que los fieles podrán seguir en la ciudad.

El primero de ellos, La Virgen de los Dolores, partirá el próximo viernes 27 de marzo de la calle Bailén a las 20.00 horas. Estará presidida por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández. El domingo 29 habrá dos: a las 11.00 tendrá lugar la Procesión de la Borriquilla, que saldrá del templo de los Capuchinos, mientras que a las 19.00 se celebrará la del Ecce Homo Cautivo, que partirá del Templo de la Venerable Orden Tercera. Las última aún en marzo serán la Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, que se llevará a cabo el lunes 30 a las 21.00 desde el templo de la Venerable Orden Tercera, y la de la Piedad, que a las 21.00 saldrá del mismo templo.

Entrado el mes de abril, el día 1 se celebra a las 21.00 la Procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo. Mientras que el día 2, a las 19.30, tendrá lugar la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. Ambas comenzarán en el templo de la Venerable Orden Tercera.

El día 3, Viernes Santo, será el día que más recorridos vea pasar la ciudad. Por la mañana, desde la iglesia de San Jorge, partirá el Viacrucis Procesional, a las 09.00. Ese mismo día, pero ya por la tarde a las 19.00, se celebrará partiendo de la plaza de Carlos I la Procesión del Santo Entierro. Culminará la jornada la Procesión Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias, a las 20.00, partiendo desde la iglesia de Fátima.

Finalmente, el día 4 tendrá lugar la tradicional Procesión dos Caladiños a las 19.00 horas, con salida desde el templo de la Venerable Orden Tercera. El Domingo de Resurrección, desde el templo de las Capuchinas a las 11.00, partirá la duodécima y definitiva procesión de esta Semana Santa, la de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.