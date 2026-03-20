Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Doce procesiones tomarán las calles de A Coruña esta Semana Santa

Los recorridos comenzarán el próximo viernes y saldrán de varios templos del centro de la ciudad

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
20/03/2026 19:34
La Agrupación Musical Virgen del Carmen, en la presentación de la Semana Santa esta tarde
La Agrupación Musical Virgen del Carmen, en la presentación de la Semana Santa esta tarde
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Doce procesiones como los doce apóstoles tomarán esta Semana Santa las calles de A Coruña. Así se atestiguó esta tarde en un acto de presentación en la Fundación Barrié, con actuación musical de la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, en que la Junta de Cofradías de Semana Santa dio buena cuenta de los recorridos que los fieles podrán seguir en la ciudad. 

El primero de ellos, La Virgen de los Dolores, partirá el próximo viernes 27 de marzo de la calle Bailén a las 20.00 horas. Estará presidida por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández. El domingo 29 habrá dos: a las 11.00 tendrá lugar la Procesión de la Borriquilla, que saldrá del templo de los Capuchinos, mientras que a las 19.00 se celebrará la del Ecce Homo Cautivo, que partirá del Templo de la Venerable Orden Tercera. Las última aún en marzo serán la Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, que se llevará a cabo el lunes 30 a las 21.00 desde el templo de la Venerable Orden Tercera, y la de la Piedad, que a las 21.00 saldrá del mismo templo.

Entrado el mes de abril, el día 1 se celebra a las 21.00 la Procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo. Mientras que el día 2, a las 19.30, tendrá lugar la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. Ambas comenzarán en el templo de la Venerable Orden Tercera. 

El día 3, Viernes Santo, será el día que más recorridos vea pasar la ciudad. Por la mañana, desde la iglesia de San Jorge, partirá el Viacrucis Procesional, a las 09.00. Ese mismo día, pero ya por la tarde a las 19.00, se celebrará partiendo de la plaza de Carlos I la Procesión del Santo Entierro. Culminará la jornada la Procesión Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias, a las 20.00, partiendo desde la iglesia de Fátima. 

Finalmente, el día 4 tendrá lugar la tradicional Procesión dos Caladiños a las 19.00 horas, con salida desde el templo de la Venerable Orden Tercera. El Domingo de Resurrección, desde el templo de las Capuchinas a las 11.00, partirá la duodécima y definitiva procesión de esta Semana Santa, la de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.

Atasco en el acceso al Chuac

Semana Santa con cortes de tráfico en A Pasaxe por las obras de acceso al nuevo Chuac

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

GermÃ¡n. Barito

El nuevo local "sibarita" en el epicentro del vermuteo de A Coruña
Guillermo Parga
Las trabajadoras de Desseo despachan, ayer, los primeros helados de la cadena en A Coruña

Desde Mazaricos y mazo ricos: así es la nueva heladería en La Marina de A Coruña
Guillermo Parga
La Agrupación Musical Virgen del Carmen, en la presentación de la Semana Santa esta tarde

Doce procesiones tomarán las calles de A Coruña esta Semana Santa
Jorge Riveiro
Visitantes en la zona arquelógica de la base de la Torre

Paralizada una de las obras de la Torre por falta de permisos
Abel Peña