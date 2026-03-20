¿Cuánto ganan los vecinos de A Coruña y su área metropolitana?

Vista de la ciudad de A Coruña Archivo Editorial El Ideal Gallego

Cada vez que el Instituto Galego de Estatística pone sobre la mesa las cifras sobre renta disponible por habitante, casi todo el mundo apuesta por que el municipio en el que más dinero entra en los hogares es el de Oleiros. Este viernes el IGE ha vuelto a publicar su estadística municipal de renta bruta (referida a 2023) y sí, efectivamente, Oleiros es el concello gallego con mayor renta bruta anual, procedente salarios, rentas por patrimonio o subsidios, entre otros. En el ayuntamiento que dirige Ángel García Seoane son 30.879 euros los que entran anualmente en cada casa por vecino.

El top 5 lo completan A Coruña (24.327), Bergondo (22.774), Culleredo (20.682) y Miño (20.528). Precisamente, el primer cambio con respecto a las cifras del año anterior publicado, 2022, es la posición que ocupan estos dos municipios del área. Si en 2022 era Miño el que aunaba más renta, este año el puesto cuatro es para Culleredo.

El salto entre Oleiros y A Coruña es de casi 6.000 euros anuales, pero, a partir de ahí, las cifras se igualan mucho más en la clasificación, entre los 24.327 herculinos y los 17.490 de Aranga.

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El municipio que más cae en el ranking del IGE es el de Arteixo: si en 2022 era el número 12 del top, según los últimos datos de los que se dispone, se desploma hasta el 15. No es que Arteixo sufra una caída en la renta bruta, sino que el resto de ayuntamientos del área incrementan la suya en una mayor proporción.

Curiosamente los dos municipios que cierran la clasificación, Aranga y Vilasantar, son, junto al de Oleiros, los que más han visto como en un año aumentaba la renta bruta por residente (un 19% en el caso oleirense, un 15% en el de Aranga y un 14% en el de Vilasantar).