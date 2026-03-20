Los catorce nombres de A Coruña que examinará el Consello da Memoria Democrática

Busto de Sanjurjo de Carricarte situado detrás del palacio municipal German Barreiros

El pasado 23 de febrero, el Consello da Memoria Democrática acordó crear un grupo de trabajo que tendrá que actualizar el informe elaborado por varios miembros y colaboradores del Instituto de Estudios Locales José Cornide en 2020 en el que se solicitaba la retirada de honores varios en A Coruña a una serie de personalidades.

El motivo por el que hay que estudiar y, en su caso, rehacer ese estudio de hace seis años es porque se realizó antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La idea es que el trabajo esté revisado antes de que acabe septiembre y pase de nuevo por el pleno del Consello da Memoria Democrático antes de ser enviado al pleno municipal, que será el que tendrá que pronunciarse en última instancia. No se presentaría como una moción, sino como un asunto que formaría parte de la parte resolutiva del propio pleno. Es por ello que en su tramitación resultarán obligatorios los informes de la asesoría jurídica municipal y de la secretaría general del pleno.

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El punto de partida es, por ahora, el citado informe de 2020, en el que se solicita la retirada de honores a catorce personas. A continuación, las relacionamos una a una.

La lista

La lista, elaborada por orden alfabético, comienza con Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza. Se pide la retirada de su plaza (pintor Sotomayor), de su título de Hijo Adoptivo y del retrato que hay en la galería de alcaldes de María Pita. Se alude para ello a su “exaltación” de la Guerra Civil, llegando a rechazar la mediación; o su apoyo al bando sublevado, enumerando donaciones o suscripciones varias.

El segundo nombre es Pedro Barrié de la Maza, para quien se pide la retirada de la avenida que lleva su nombre, de su título de Hijo Adoptivo y del retrato existente en el palacio municipal. Se alude al apoyo “aos sublevados” a través de “donativos” y también la “represión de traballadores” del Banco Pastor.

Para Benito Blanco-Rajoy Espada se pide eliminar el nombre de su calle, por la “depuración dos seus compañeiros de profesión” mientras era decano del Colegio de Abogados.

A José Calvo-Sotelo se le atribuye la participación en los planes del levantamiento previo a la Guerra Civil y que sus honores se ligaban a la exaltación de la sublevación. Por ese motivo y pese a que su asesinato se produjo antes del inicio de la Guerra Civil, se pide la retirada de la avenida Calvo Sotelo y de la travesía Hogar Calvo Sotelo.

El trabajo original proponía que los elementos retirados pasasen a formar parte de un “futuro museo da cidade”

Las suscripciones a la “causa nacional”, la represión desde la Delegación de Información de Residentes en Madrid (Didrem) o presidir consejos de guerra son algunos de los motivos esgrimidos para retirar calles y retratos a Diego Delicado, José Fariña Ferreño o Ambrosio Feijoo Pardiñas.

Caso especial es el de Alfonso Molina. Las causas que se mencionan son previas a su labor como alcalde. El informe alude a su “papel” cuando presidía la Cámara de la Propiedad, “o que o implica directamente nas actividades represoras”, iniciando “procesos de depuración laboral”. Se pide quitarle el título de hijo predilecto, la Medalla de Oro, retirar el monolito de Puerta Real, su retrato del palacio de María Pita y el nombre a la principal vía de acceso a la ciudad herculina.

También se solicita retirar honores a Eduardo Ozores Arraiz (por participar “activamente na sublevación”), a Sergio Peñamaría de Llano (por su participación “de forma activa” en la guerra y por la “represión física desde a fiscalía da VIII División Orgánica” en consejos de guerra), a José Pérez Ardá y López Valdivieso (por su participación “na represión” a través, por ejemplo, de distintos consejos de guerra), a Antonio Ponte Anido (al que no se conocen actividades represivas, pero que era parte de la División Azul), a Enrique Salgado Torres (por su participación en el “control da retagarda” en julio del año 1936 y en los procesos de “represión laboral dos profesionais da Ensinanza”) y a Eduardo Sanjurjo de Carricarte (por su participación en la guerra y en diferentes tribunales militares).

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Cabe destacar que en este informe de 2020 se hace alusión a que los retratos que se propone retirar del palacio municipal de María Pita se deberían incorporar a “un futuro museo da cidade”, igual que las placas de las calles y los diferentes monumentos.

Además, el Consello da Memoria Democrática acordó en esa última reunión crear otro grupo de trabajo para determinar los lugares de memoria democrática en el Ayuntamiento, que tendrá como punto de partida los estudios realizados por el José Cornide y por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.