El barrio de Os Mallos deja atrás los síntomas de su pasado más oscuro

El número 28 de la calle Asturias, tapiado Quintana

El callejero de Os Mallos combina edificios nuevos o recién rehabilitados con otros abatidos por el pasado más oscuro del barrio. Síntoma de lo que vivió hace años un distrito que ahora presume de “tranquilidad”, salvo casos “puntuales”, el número 28 de la calle Asturias es un claro ejemplo. En 2021, este inmueble de cinco plantas que hace esquina con la calle Noia fue okupado. Pero fue en diciembre de ese año cuando alertó a todo el distrito, al producirse dos incendios en diferentes pisos en tan solo 24 horas. En la actualidad, los restos de hollín en la fachada y las puertas y ventanas tapiadas son solo un recuerdo de una época que los vecinos desean olvidar. Hasta dentro de poco: el Ayuntamiento ha concedido licencia para obras de rehabilitación y reestructuración del edificio.

Si hace cinco años las palabras de los residentes de la zona eran alarmantes, ahora se transforman en celebración. “Es estremecedor que todos los días ocurra algo”, señalaba una vecina de la calle Noia a las pocas horas de los incendios de 2021. Un escenario muy diferente al actual: “Os veciños e veciñas do barrio alégramonos de ver que se fai visible a realidade que nós percibíamos de que Os Mallos é un barrio en auxe que cada día vai a mellor”, asegura la presidenta de la Plataforma Veciñal Os Mallos, Pili Neira.

La concesión de la licencia de rehabilitación en el número 28 supone una alegría para el barrio. “Alegrámonos moito de que por fin comecen a facer obras porque, como dicimos sempre, hai que pensar en positivo para poder ver o futuro desta zona, tan próxima á intermodal, que será o primeiro que vexa a xente ao chegar a Coruña”.

El de la calle Asturias no es el único caso de convivencia entre pasado y futuro. A escasos metros, en la calle Noia, en el solar correspondiente a los números 25 y 27, una valla publicitaria anuncia desde hace meses la construcción de doce viviendas, y estas están disponibles, a su vez, en la plataforma Idealista. El precio: desde 280.000 euros y varias de ellas ya reservadas.

Batalla legal

Pegado al solar en construcción, en el número 23 todavía son visibles los síntomas del paso del tiempo. Este inmueble, okupado entre 2020 y 2021, tiene sus accesos, así como las ventanas de la primera planta, tapiados. También la pintura de su fachada desgastada. Un grupo de jóvenes se instaló en él a finales de 2020, encontrando un refugio tras haber sido desalojados de otro inmueble en la calle Doctor Fleming. En mayo del año pasado el Ayuntamiento ganó una batalla legal contra la propiedad del edificio, y es que, tal y como recogió una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3, los propietarios tenían un plazo de quince días para retirar la maleza, limpiar y desratizar el número 23 de la calle Noia.

El texto indicaba, además, que el propietario conocía la situación ilegal del inmueble desde noviembre de 2020. La sentencia llegó tras recurrir la parte actora una resolución del Gobierno local mediante la cual, a través de un decreto, ordenaba la limpieza del inmueble en el plazo máximo de 15 días hábiles. Así, en la calle Noia, el pasado y el futuro contrastarán en los números 23, 25 y 27. En los dos últimos las doce viviendas en construcción tienen desde uno a tres dormitorios. Además, cuentan con sus respectivos trasteros y plazas de garaje, así como terraza. En la misma calle, otros bloques fueron rehabilitados en los últimos meses. Y desde que las obras de la intermodal comenzaron a ser una realidad, el barrio notó pronto sus efectos.

En Eusebio da Guarda, a la altura del número 18, una gran lona promociona desde 2023 viviendas desde 146.000 euros “a un paso de la intermodal”. El reclamo llegó pocas semanas después del inicio de los trabajos en la estación. El director gerente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yañez, señaló entonces que este barrio no solo se revalorizará, sino que, se potenciará la construcción y la rehabilitación. Algo que ya es visible.

Esto no solo afectará a Os Mallos, ya que Vioño y la avenida de A Sardiñeira serán otros beneficiarios de la futura infraestructura. “Va a contribuir a terminar de urbanizar muchas zonas, como los esqueletos de Vioño o el entorno de la estación”. En todo ello coincidía el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, quien indicó que la futura estación no solo supondrá una mejora en el transporte, sino también un impulso para el barrio “que ya se está notando”.