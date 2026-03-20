Antea, la empresa que diseña proyectos desde 1985: “Tenemos que crecer más fuera y con la voluntad de mantener el CIF coruñés”

El director general de Antea Group en España y Latinoamérica, Fernando Illanes Patricia G. Fraga

Hay una empresa con sede central en A Coruña que suele estar presente en la mayoría de proyectos de obras públicas de Galicia. Se trata de Antea Iberolatam, una compañía internacional de consultoría e ingeniería, que es el resultado de la integración de Iceacsa Grupo en el conglomerado neerlandés Antea Group, en el que es la división dedicada a España e Hispano América desde 2017.

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En sus más de 40 años de historia, se ha posicionado como especialista en el desarrollo de proyectos en los ámbitos de la ingeniería en general, las infraestructuras de transporte, gestión de la movilidad, agua y medioambiente, energía y el desarrollo territorial, urbano y la edificación.

“Yo digo que no queda rincón en Galicia en el que no tengamos un proyecto, una supervisión de obras, los planes de carreteras de la Xunta, hemos estado en todos los planes de Augas de Galicia, planes de puertos... Hemos diseñado más de 10.000 kilómetros de carreteras, ya no solo en Galicia, sino en el resto de España. No hay rincón de Galicia en el que no tengamos cosas”, asegura el director general de esta compañía, Fernando Illanes, que ocupa el cargo desde 2007.

Origen

La historia de esta compañía se remonta a 1985, cuando el ingeniero de Caminos Javier Blanco Rodríguez-Moret la funda en A Coruña bajo el nombre de Iceacsa. Nace de forma extraoficial en la calle Compostela y habilita su primera sede oficial en la glorieta de América, donde amplió y consolidó su negocio con el paso del tiempo.

En 2017 vivió uno de los capítulos más importantes desde su fundación, ya que pasó a formar parte del grupo neerlandés Antea Group y se convirtió en su división de España y Latinoamérica. En aquel momento, Iceacsa explicó que este movimiento haría “más fuerte” a la compañía “en un mercado cada vez más globalizado”, lo que permitiría a ambas compañías abordar “nuevos proyectos con mayores capacidades” y generando “más oportunidades para el desarrollo de las carreras profesionales de sus equipos de profesionales”.

Oficinas de Antea Iberolatam en A Coruña Patricia G. Fraga

Este proceso de integración se culminó en 2022, cuando la empresa con sede en A Coruña empezó a trabajar bajo la marca comercial de su matriz. Desde entonces se denomina Antea Iberolatam, que en la actualidad cuenta con oficinas estables en España, Colombia, México, Panamá y Uruguay, emplazamientos desde los que operan sus equipos de trabajo.

A principios de este 2026 vivió otro hito importante al trasladar sus oficinas centrales por primera vez en cuatro décadas de actividad. Ahora se sitúan en el centro tecnológico Human Intelligence Hub: Hi Coruña, en el puerto herculino. El director general, Fernando Illanes, destaca que este nuevo espacio es “mucho mejor” que el anterior. “Se nos dio la oportunidad y la aprovechamos. Necesitamos muchos metros y no hay muchos edificios de oficinas en A Coruña”, explica.

Como hitos destacados, esta empresa cuenta con un total de 170 empleados y otros 180 profesionales contratados en consorcios. En 2025 facturó cerca de doce millones de euros.

Futuro

¿Cuál es el desafío que tiene por delante esta compañía de cara a los próximos años? “Acabamos de terminar todos los CEO —directores generales— del grupo Antea el plan estratégico 2026 -2030. La decisión para España es crecer, de manera muy importante, tanto por crecimiento orgánico como por compras y adquisiciones”, afirma Illanes.

El director general de Antea en España tiene claro que para lograr ese objetivo el “mayor nicho de mercado” es el “cliente privado” y también es necesario crecer “en el resto España”. “Tenemos que crecer más fuera, tenemos más potencial de crecimiento en el resto España que en Galicia. Y manteniendo la voluntad de mantener el CIF —Código de Identificación Fiscal— coruñés y ahí ese orgullo y ese reto desde este córner para España y Latinoamérica”, destaca.

La historia de Antea Iberolatam presenta una particularidad muy llamativa. Nace en A Coruña y, hasta la crisis económica inmobiliaria de 2008, su negocio estaba centrado en proyectos en Galicia y Portugal.

En aquellos momentos complicados, que golpearon duramente al sector de las ingenierías al descender abruptamente el negocio de la construcción, Iceacsa, hoy denominada Antea, tomó la decisión de expandir su actividad en otros países.

“El primer viaje de exploración lo hice yo en junio del 2010. Siempre nos decían que, en la internacionalización, el primer contrato tardaba dos o tres años. Nosotros en noviembre del 2011 teníamos firmados dos contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua para hacer seis proyectos carreteros. Y en el 2012 el 75% de nuestra contratación ya era internacional. Fue una historia de éxito nuestra internacionalización”, indica Fernando Illanes. Ahora, Antea quiere crecer en casa, en la Península Ibérica, con más proyectos.

En cuanto a la situación del sector, explica que el cliente cada vez busca más, que en vez de hacer un proyecto, que se le de “un servicio” en el que se le aconseje sobre su proyecto. “Hay clientes profesionales que quieren un proyecto y hay clientes privados que lo que quieren es un servicio integral”, detalla.