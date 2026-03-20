Antea aspira a diseñar la fachada marítima de A Coruña con Arup, Batlle I Roig y 3XN Copenhagen: “El conocimiento local es nuestro"

El director general de Antea Iberolatam, Fernando Illanes Patricia G. Fraga

Las nuevas oficinas centrales de la empresa Antea Iberolatam en A Coruña, estrenadas recientemente, disponen de unas vistas privilegiadas de los muelles urbanos. Precisamente, esta consultora colabora con una de las uniones temporales de empresas que aspira a redactar el proyecto de Coruña Marítima, que definirá los futuros usos de los terrenos portuarios. En concreto, con Ove Arup, Batlle I Roig Arquitectura y 3XN Copenhagen Architects.

El director general, Fernando Illanes relata que la empresa ya había trabajado anteriormente con Ove Arup. “Fuimos Project Manager —director de proyectos— del edificio de lo que era la fundación de Caixa Galicia. Ahí ya nos conocimos bien y luego nos estamos encontrando por el mundo con relativa frecuencia. Tenemos una buena relación. Ellos cerraron el acuerdo con Batlle I Roig y nos integramos en ese grupo”, asegura.

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En caso de que esta sea la candidatura seleccionada para asumir este importante proyecto, Antea Iberolatam se encargaría “sobre todo”, tal y como explica su director general, de tema de “normativa urbanística, movilidad y transporte”.

“El conocimiento local es nuestro, la Autoridad Portuaria es nuestro cliente desde hace muchísimos años. Estamos aquí y ya lo dirigimos desde aquí”, señala el responsable de Antea. Mientras que la faceta más relacionada con cuestiones vinculadas con la arquitectura correspondería a los otros miembros integrados en esta unión temporal de empresas.