Almodóvar, la tele, un flan y una bandeja de Sargadelos que no es del montón

Almodóvar con el flan que hizo su hermana y la bandeja de Sargadelos en La Revuelta

El multipremiado director de cine Pedro Almodóvar estuvo este jueves por la noche en el programa La Revuelta de La 1 de Televisión Española. Además de hablar de su vida y obra, el espacio conducido por David Broncano, sirvió a Almodóvar para homenajear la mano como repostera de su hermana. Y lo hizo de la mano de un objeto muy del área coruñesa: una bandeja de Sargadelos.

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El director de cine llegó al plató cargado con una bolsa de la que sacó lo que denominó "un clásico" de sus rodajes. Contó entonces que su hermana María Jesús siempre se encarga de hacer un flan para los miembros del equipo. Así, Almodóvar sirvió en la mesa un apetitoso flan que desmoldó en una bandeja de Sargadelos.

Esta pieza de vajilla pertenece a la colección de fuentes de horno de la marca radicada en Sada. Se trata de la "Fuente de horno redonda Marbadás", valorada en 56 euros y que lleva el estampado denominado Marbadás, que se inspira en las costas gallegas. Esta colección se completa con una bandeja para el pan, otra especial para filloas, una elíptica para el horno y otra ovalada, todas ellas con un precio de entre 44 y 71 euros.