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A Coruña

A Coruña se apunta al esperado regreso de Vetusta Morla

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/03/2026 12:19
Concierto de Vetusta Morla en el Festival Noroeste de A Coruña
Concierto de Vetusta Morla en el Festival Noroeste de A Coruña
Carlota Blanco
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Vetusta Morla anunció el pasado martes que en 2026 pondrá fin al parón de su carrera, que ha llevado a una de las bandas españolas más importantes de los últimos tiempos a un silencio de dos años. 'Gira de vuelta. Canciones de ida' han bautizado su regreso, que tendrá también parada en la ciudad de A Coruña.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa herculina, Inés Rey, que ha anticipado que Vetusta Morla tocará en el Coliseum el próximo 7 de noviembre. 

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'", explicaba el grupo este martes para explicar su retorno.

El próximo martes, 24 de marzo, se activará a las 12.00 horas una preventa en su espacio para fans, 'Valientes'. Además, el día 26, también a las 12.00 horas, se podrán comprar las entradas generales para el concierto.

En el año 2020 Vetusta Morla se unió al pequeño club de grupos o artistas que han conseguido doblar sesión en el Coliseum de A Coruña. Entonces los madrileños iniciaron su gira 'Canciones dentro de canciones' con dos noches de música en el suelo herculino. La última vez que la banda estuvo en la ciudad fue dentro del Festival Noroeste, justo antes de poner punto (y ahora seguido) a su carrera.

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