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A Coruña

A Coruña plantará 80 nuevos árboles

Redacción
20/03/2026 15:04
Plantación de árboles en el jardín de San Carlos
Javier Alborés
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El Ayuntamiento de A Coruña llevará a cabo en las próximas semanas un nuevo turno de plantaciones de árboles y arbustos, varias de ellas coincidiendo con el Día del Árbol, que se celebra el lunes 23 de abril.

“Siempre tratamos de explicarle a la ciudadanía las cosas fundamentales respecto a este tema. Primero, que las talas que se hacen no son un capricho. Se retiran ejemplares dañados, moribundos o muertos. Y segundo, que paralelamente llevamos a cabo un plan de reforestación para compensar la pérdida. El saldo de plantaciones de este Gobierno es claramente positivo”, subrayó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

En total, en las próximas semanas llegarán a las calles y parques más de 80 nuevos ejemplares, incluyendo ocho magnolias en Santa Lucía (en relevo de las ocho palmeras muertas por el picudo), quince árboles de varias clases entre el Agra y Os Mallos, seis Quercus palustris en Pintor Laxeiro(en relevo de los chopos), tres tilos en la avenida de A Sardiñeira, cuatro pradairos en Manuel Murguía, dos Quercus y una camelia en Méndez Núñez, una camelia en la plaza de A Atochas y otra en Castro Chané, un  plátano en el edificio Herradura y otro en la plaza de Nuestra Señora, doscerezos en el ambulatorio de O Ventorrillo y dos gleditsias en la plaza de la Tolerancia, además de la sustancial repoblación que se efectuará en el Parque de San Diego.

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La apuesta del Ayuntamiento por reverdecer las calles, plazas y parques de la ciudad se concreta no solo en la plantación de árboles, sino también en la colocación de una gran cantidad de arbustostanto añadiendo nuevos puntos verdes en zonas de tránsito como renovando áreas con la vegetación deteriorada, explican.

Así, el Gobierno local ha previsto disponer en los próximos días más de 750 ejemplares de arbustos y plantas por el callejero. Una operación que se desarrollará a lo largo de las   dos próximas semanas. La mayor plantación será en la plaza de Pontevedra y en el Paseo Marítimo, con 200 nuevos arbustos cada uno. También llegarán otros 150 a la mediana de la avenida de Arteixo, 130 al triángulo entre la avenida de Finisterre y Alfredo Vicenti y otros treinta en Salesianos y en la Casa del Sol.

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