Martes, 20 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Tal día como hoy hace 25 años este diario informaba de la precaria situación de ciertos edificios en la Ciudad Vieja y Pescadería. El Ayuntamiento tomaría cartas en el asunto intensificando los controles y realizando un nuevo inventario de viviendas para ver cuáles necesitaban reformas. Hace 50 años, el surgimiento de un charco enorme en unas antiguas obras preocupaba a los vecinos de la zona de San Pablo. Hace 75 años, la festividad religiosa del Jubileo congregó a numerosos fieles, que pasaron el día visitando los templos cercanos a la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Hace 100 años, un suceso doméstico sorprendía a los lectores, tras conocer el caso de una pequeña niña que sufrió quemaduras en su casa.

Martes, 20 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La Ciudad Vieja se somete a examen por desplomes

El derrumbamiento “espontáneo” de dos edificios en menos de tres meses ha dado la voz de alarma en el Ayuntamiento, que no está dispuesto a permitir más sorpresas. Para acabar con los imprevistos desagradables, la concejalía de Urbanismo intensificará el control sobre las viviendas de la Ciudad Vieja y Pescadería. Realizará un nuevo inventario de las casas con el fin de detectar cuántas deben someterse a una reforma urgente. No se incrementarán las ayudas a la rehabilitación, pero ante cualquier sospecha de amenaza de derrumbe, se cortará por lo sano y el inmueble será destruido. Los derrumbes de sendas viviendas en las calles de Riego de Agua y en la plaza de Santa Catalina han sido suficientes para despertar al Ayuntamiento de su largo letargo. La concejalía de Urbanismo no oculta su preocupación sobre el deterioro progresivo de buena parte de los inmuebles del Pepri (Ciudad Vieja y Pescadería) y por eso elaborará un nuevo inventario.

Sábado, 20 de marzo de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un charco peligroso en la antigua plaza de toros

Las excavaciones para un aparcamiento subterráneo –que luego quedó frustrado– en la plaza que han dejado los edificios construidos en el solar de la antigua plaza de toros han dado lugar a un enorme charco (las excavaciones ocupaban prácticamente toda la plaza) que constituye un peligro, no sólo porque los niños juegan allí y puedan incluso ahogarse, ya que tiene profundidad para eso, sino porque el agua estancada es un foco de infección, particularmente en verano. Los niños que juegan allí incluso han nadado en esas aguas durante el verano pasado, y se han paseado por el charco, montados en balsas improvisadas con maderas de desecho –también dejadas allí por los excavadores–, jugando de lo lindo, pero peligrosamente. La situación se ha prolongado, sin que nadie con autoridad se haya preocupado por solucionarla, y el charco sigue ahí, con los altibajos propios de la lluvia y el sol. Los vecinos andan desesperados.

Martes, 20 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Jubileo en la parroquia de San Pedro de Mezonzo

El domingo ganaron el Jubileo del Año Santo los feligreses de la parroquia de San Pedro de Mezonzo, y a tal efecto hubo por la mañana en dicho templo una misa de comunión general con asistencia de muchos fieles. Por la tarde se concentraron en dicha iglesia numerososísimas personas, y previstas las oraciones ordenadas, fue organizada la procesión, que desfiló por las calles de la parroquia, entonando cánticos de penitencia y rezando el santo rosario, para visitar en su desfile los templos de los Capuchinos y Redentoristas, respectivamente, y retornando luego a la iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo. Fue tan grande el número de personas que tomó parte de esta peregrinación que muchas de ellas no han podido entrar en las iglesias referidas, por lo que el rezo de las oraciones tenían que hacerlo los sacerdotes desde las puertas.

Sábado, 20 de marzo de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Una niña pequeña sufre quemaduras en su casa

A las ocho de la tarde del jueves último la vecina del piso bajo de la casa número 7 de la calle Tabares, Filomena Neira, dejó sobre las piedras del hogar una olla de café que acababa de apartar del fuego, y sin que pudiera evitarlo aquella, una hija suya de 23 meses llamada Lolita Neira García, echó mano inconscientemente a la mencionada olla que volcó cayendo el líquido hirviendo por encima de la niña. Trasladada a la Casa de Socorro fue asistida allí de quemaduras en diversas partes del cuerpo, pasando después de curada a su domicilio. Las lesiones fueron calificadas de pronóstico reservado. El Juzgado de guardia se constituyó en la casa en que ocurrió el suceso, practicando las diligencias oportunas.

Por otra parte, esta mañana se verificó el entierro del conocido aristócrata y financiero don José Suárez Ganes. El acto estuvo muy concurrido.