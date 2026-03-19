Un coruñés entra al selecto club del que solo forman parte Rosalía, Quevedo y La Oreja de Van Gogh

Íñigo Quintero, en una imagen promocional de su primer álbum 'El sitio de siempre' Pablo Tuche

Hace poco más de tres años, el coruñés Íñigo Quintero publicaba el tema con el que empezaría a acumular los oyentes por millones. Tanto es así que esta misma semana ha logrado entrar en un selecto club en el que solo tres artistas españoles habían accedido hasta la fecha en solitario.

El artista herculino ha logrado acceder al llamado 'Billions club' de Spotify, o lo que es lo mismo: ha logrado que su canción 'Si no estás' supere la barrera de los mil millones de escuchas, algo que en España sólo habían logrado antes La Oreja de Van Gogh, Rosalía y Quevedo. Por poner en valor el frío dato, las 1.000.503.000 reproducciones que acumula hasta el momento 'Si no estás' supondría que cada español ha escuchado el tema una veintena de veces.

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Quintero además suma una muesca más a este logro, ya que es la primera canción independiente española que logra entrar a este exclusivo club. Un nuevo logro, ya que en el pasado 'Si no estás' fue la primera canción de un artista español en solitario en colocarse en el número 1 de la lista 'Spotify Global'.

Este nuevo récord llega poco más de un año después de su nominación a los Latin Grammy y cuando acaba de dar un nuevo paso en su camino musical: la publicación de su primer disco 'El sitio de siempre'.

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Los otros miembros del club

¿Y cuáles son las otras canciones y artistas que forman parte del llamado 'Billions club'? Uno de los tres miembros es La Oreja de Van Gogh, que el año pasado confirmó la vuelta de Amaia Montero a la formación y una nueva gira con doble parada en A Coruña. El tema en cuestión con el que han entrado en el club de los mil millones es 'Rosas', con 1.024.000.000 escuchas.

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En la lista se cuela también el artista canario Quevedo, que forma parte del 'Billions club' tanto en solitario como acompañado. Sin nadie a su lado ha conseguido, hasta ahora, 1.108.000.000 reproducciones de su tema 'Columbia'. Pero en compañía de Bizarrap casi dobla esa cifra con la 'Bzrp Music Session 52', de la que salió el sonado estribillo de "Quédate", que supera ya las dos mil millones de escuchas.

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Y la tercera en discordia, hasta la entrada de Quintero en el club, es la cantante catalana Rosalía, que al igual que Quevedo también forma parte del club por partida doble, tanto en solitario como acompañada. Junto a Bad Bunny publicó 'La noche de anoche', que suma 1.161.000.000 escuchas. En solitario, su mayor 'hit' suma todavía más, ya que 'Despechá' acumula 1.280.000.000 reproducciones.