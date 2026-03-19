Sol, una noria y la Torre Eiffel: A Coruña disfruta con el Portoferia de una tarde como las de antes

Desde este miércoles, A Coruña ya disfruta del Portoferia, que permanecerá en el Muelle de Batería hasta el 12 de abril en horario de 11.00 a 22.00 horas. Y este jueves era el primer día no laborable en el que abría sus puertas. Esta circunstancia, unida al hecho de que las temperaturas superaban los veinte grados en una tarde de pleno sol, propició una buena afluencia de personas al evento.

En un ambiente festivo, fueros muchas las familias que disfrutaron de las numerosas actividades y atracciones, que hicieron las delicias de los más pequeños de la casa. Y de los que ya no son tan pequeños, también.

Coches del choque, el saltamontes, un carrusel... y la noria, sin duda alguna, una de las más aclamadas. Eran numerosas las personas que hacían cola para subirse. Incluso, todos los presentes pudieron fotografiarse con la Torre Eiffel, aunque fuese en una versión algo más reducida que la que preside la estampa de París.

El saltamontes es la atracción con un precio más elevado, ya que cada viaje cuesta cuatro euros. Todas las demás se pagan a 3,50 euros, aunque se pueden adquirir cinco tickets por quince euros. También hay otra promoción que permite hacerse con doce tickets por treinta euros.

Además de las atracciones, abundan también los puestos de comida y venta de bisutería y souvenirs. Todo para disfrutar de una jornada de lo más festivo en pleno centro de A Coruña.