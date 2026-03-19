Miguel Lorenzo exige explicaciones por el retraso en las obras de Alfonso Molina y la reapertura del enlace de San Cristóbal

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina Quintana

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha reclamado a la alcaldesa, Inés Rey, que concrete de forma inmediata las fechas de finalización de las obras de Alfonso Molina y de reapertura del enlace con la avenida de San Cristóbal, tras acumular retrasos sin explicación oficial.

Lorenzo denuncia que la ampliación de la vía, cuyo plazo de ejecución ya venció sin que se haya fijado un nuevo calendario, sigue sin avances claros mientras aumentan las retenciones que afectan a miles de conductores de la ciudad y su área metropolitana. “Todos sabíamos que no iba a estar lista porque se veía perfectamente cómo iba la ejecución, a pesar de lo cual Inés Rey no hizo nada para que se cumplieran los plazos o que el retraso fuese el menor posible”, afirmó.

El portavoz popular critica además la falta de reacción del gobierno local ante el Ejecutivo central. Según señala, no fue hasta finales de enero cuando se produjo una reunión con el ministerio competente, una vez superado el plazo inicial de finalización, sin que de ese encuentro saliese ningún compromiso concreto ni una nueva fecha. Como único anuncio, añade, se comunicó un incremento presupuestario de un millón de euros tras detectar la existencia de un oleoducto en la zona.

A esta situación se suma ahora la suspensión sin fecha de la reapertura del enlace con la avenida de San Cristóbal, que debía haberse habilitado al tráfico tras dos meses de cierre. La infraestructura continúa clausurada, lo que está generando importantes afecciones en puntos clave como la rotonda de Matogrande, la Tercera Ronda y la avenida de la Universidad.

Las administraciones implicadas atribuyen este nuevo retraso a la detección de una tubería de agua y un oleoducto que no habían sido identificados durante la redacción del proyecto. Lorenzo califica esta circunstancia como “una nueva chapuza” y asegura que evidencia la falta de planificación que, a su juicio, ha marcado la obra desde su inicio.

Por todo ello, el dirigente popular insta a la alcaldesa a exigir al Gobierno del Estado una respuesta clara y a fijar un calendario realista que permita poner fin a una situación que, según advierte, está perjudicando gravemente la movilidad en la ciudad.