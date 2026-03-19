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A Coruña

Los 'cuarentones' de A Coruña recuperan una de sus pistas de baile favoritas

Será este sábado con una gran fiesta ochentera

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/03/2026 17:50
Una de las sesiones intergeneracionales de The Clab
Una de las sesiones intergeneracionales de The Clab
Cedida
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Sentirse como en casa, sin ser demasiado mayor ni demasiado joven, escala hasta el primer puesto de las preocupaciones de quienes salen a partir de cierta edad. Y si no, que se lo pregunten a esos a los que cada vez les es más difícil encajar en el público objetivo de los pubs y las discotecas de A Coruña, aquellos que a sus 40 años han visto reducido a la mínima expresión el abanico de posibilidades para bailar. El sábado, y en función del éxito de ahora en adelante, recuperarán al menos una de las que era sus paradas predilectas, con el giro clásico de The Clab, la discoteca Chaston.

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Se trata en buena medida de una petición popular, de un reclamo de un nicho de mercado que se concentraba prácticamente en Piccadilly o El Guateque, según se superen más o menos los 40 años, pero que echaban de menos el establecimiento de la calle Costa Rica. “Los clientes de antes llevan tiempo ‘abrasándonos’ para volver a The Clab, así que vamos a hacer una fiesta para chequear cómo se comporta el mercado y ver la mejor opción para los sábados”, confiesa Emilio Ron, director de operaciones de la sala. En los últimos meses, la discoteca se ha convertido en un referente de los jueves, ha cerrado de momento la sesión de los viernes y había enfocado también al segmento más joven la noche del sábado.

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No obstante, según los estudios de mercado que maneja la dirección, se trata de una apuesta también arriesgada. “El público más joven es más previsible y permite hacer estimaciones, porque paga por anticipado y en plataformas”, indica. Para este regreso, la fórmula será una fiesta ochentera y noventera, a un precio de 8 euros con consumición para quienes se resisten a quedar relegados al tardeo.

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