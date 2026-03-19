La primavera llega con sol y un fin de semana estable en A Coruña

el sol será el gran protagonista durante todo el fin de semana Quintana

La llegada de la primavera este viernes vendrá acompañada de tiempo estable en A Coruña, donde el sol será el gran protagonista durante todo el fin de semana, según las últimas previsiones meteorológicas.

El viernes marcará el inicio de la nueva estación con cielos poco nubosos y temperaturas suaves, en una jornada claramente primaveral. Esta tendencia se mantendrá el sábado, con ambiente agradable, nubes y claros y una probabilidad de lluvia muy baja.

Lejos de empeorar, el domingo consolidará esta estabilidad. La jornada se presenta mayoritariamente soleada durante el día, con apenas presencia de nubes y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados, en valores suaves para esta época del año.

Según el pronóstico meteorológico, las máximas rondarán los 18‑19 °C y las mínimas se mantendrán entre 8‑10 °C, ofreciendo un respiro del frío típico de finales de invierno.

La semana siguiente el tiempo se presentará variable, con intervalos de sol y nubes durante los primeros días, mientras que hacia el jueves y viernes podrían aparecer alguna lluvia ligera y mayor nubosidad. Los vientos serán suaves.