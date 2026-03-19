La nueva mascota que vuelve loca a la noche de A Coruña

El emú, durante la celebración de San Patricio en el Penique Quintana

Todo gran evento debe tener una mascota, pero de ahí a que por momentos eclipse y se convierta en la gran protagonista de la celebración hay un trecho. Sin embargo, algo así es lo que sucedió durante la última semana con Emunuel Patricio (bautizado así por sus fieles devotos), una recreación a tamaño real de un emú que ‘bailó’, salió en fotos y se paseó por los bares más que cualquier otro coruñés la festividad en honor del patrón de Irlanda.

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Parece el argumento de una película del oscarizado Paul Thomas Anderson, pero la secuencia de los hechos es la siguiente: el emú empezó la fiesta en el festival de música folk, fue zarandeado, jaleado, fotografiado y hasta ‘emborrachado’ con pintas, y, aparentemente, secuestrado hasta nueva orden. Al menos eso es lo que afirma la organización de la ruta Pub Crawl, que pide información para su recuperación. “Es la mascota del licor café Shanky’s Whip, que nos lo cedió al comienzo de las celebraciones, pero en cuanto la gente lo vio empezó a cobrar protagonismo”, indican desde el grupo de hosteleros que hicieron posible el evento. “Ahora, parece que lo han secuestrado, y solicitamos ayuda”, añaden.

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Glastonbury

Cuando el pasado viernes comenzó San Patricio, Emunuel era un simple elemento decorativo más de las barras instaladas para despachar cerveza durante los conciertos. Sin embargo, a medida que las pintas empezaron a circular, primero ‘salió a pasear’, luego algún espectador lo reclamó y, finalmente, fue rulando por el foso como las famosas pelotas hinchables en Glastonbury. Bestas, cabezas de cartel el sábado, lo subieron al escenario primero e instaron a que llegase a cada esquina de la plaza después. Ya en la ruta Pub Crawl, muchos preguntaban por aquel famoso emú que habían visto en redes para inmortalizarse con él.

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Fue visto por última vez el pasado martes en la terraza del Penique, donde cientos de personas celebraron el 17 de marzo y consumieron más de 400 litros de cerveza. Sin embargo, tras anunciar la organización que los festejos se extienden hasta este domingo, muchos no entienden una noche de fiesta sin su emú de referencia.