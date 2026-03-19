La madre de José y las chicas cocodrilo volverán a pasárselo muy bien en A Coruña

Concierto de Carlos Bau en Chaston, ahora The Clab

Las chicas cocodrilo y la madre de José no se dan por vencidas. Una vez más, han elegido la pista de The Clab, o de Chaston en sus tiempos, para pasárselo bien y, si se tercia, derrochar besos a mansalva. Las llevará de vuelta Carlos Bau, quien ocasionalmente rinde tributo a Hombres G, El Canto del Loco, Los Secretos o Mecano, con una camaleónica capacidad para pasar de Summers a Torroja y de ahí saltar a Dani Martín.

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La última fórmula con las bandas madrileñas para 'pijos', al menos en su día, llenó la sala de la calle Costa Rica en mayo de 2025. Casi un año después, las entradas vuelven a estar en su tramo final. Será este sábado, a partir de las 23.00 horas por respeto al deportivismo (el equipo se juega el ascenso en Riazor contra el Zaragoza a las 21.00). El músico, que celebra 35 años sobre los escenarios, lo anuncia así: “Es volver a repetir la experiencia de mayo de 2025, una previa y un entrenamiento para los conciertos que Hombres G y Dani Martín darán este año en la ciudad”. Sin embargo, tendrá en la ecuación el factor The Clab, muy importante para él. “Estamos como en casa en The Clab, aunque la idea es llevar esta experiencia fuera de la ciudad, al menos de cara a verano”, dice.

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Se trata de una noche muy especial y basada en la nostalgia, ya que a la finalización del concierto dará comienzo una sesión ochentera, enfocada a mayores de 40 años, para que la demanda es también muy alta.