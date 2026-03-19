Imagen del entorno de la iglesia de las Esclavas Archivo El Ideal Gallego

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años del viaje realizado por técnicos del Ayuntamiento de A Coruña a la ciudad de Valencia para conocer cómo funcionaba el tranvía levantino y tratar de encontrar una solución satisfactoria para que el transporte herculino pudiese llegar a la zona de las Esclavas. Por su parte, en 1976 los funcionarios municipales recibían la buena noticia de que verían incrementados sus salarios, al tiempo que eran felicitados por la labor que realizaban a diario en el consistorio. Hace un siglo el templo parroquial de San Jorge era el escenario elegido para impartir una conferencia sobre la Gracia Divina, mientras que los vecinos de la calle Pardo Bazán reclamaban mejor iluminación.

Lunes, 19 de marzo de 2001

Hace 25 años | El Ayuntamiento pretende que el tranvía llegue a las Esclavas

Una delegación integrada por técnicos municipales, a la que se sumó el presidente de la Compañía de Tranvías, José Prada, estuvo esta semana en Valencia para conocer los entresijos del metro ligero levantino y aplicar sus soluciones técnicas al proyecto de ampliación del tranvía hasta las Esclavas, tramo más complejo que los anteriores porque al atravesar Orzán y Riazor no tendrá más remedio que lidiar con el tráfico rodado. Durante su estancia, la representación coruñesa se entrevistó con el director general de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.

Francisco Vázquez reivindicará hoy, en la ponencia que ofrecerá a las 19.30 horas en la Real Academia de la Historia de Madrid, un mayor grado de competencia y de recursos económicos para los ayuntamientos, a la vez que destacará la discriminación de los gobiernos locales respecto a las demás administraciones. Bajo el título de “Los ayuntamientos en la España democrática”, Vázquez también analizará la evolución de las gobiernos municipales durante los últimos 25 años. La intervención del alcalde se incluye dentro del ciclo conmemorativo “Veinticinco años de reinado de Juan Carlos I”, en el que han participado, entre otros, José María Aznar, Felipe González, Santiago Carrillo, Mayor Oreja, Nicolás Redondo y Marcelino Oreja.

Viernes, 19 de marzo de 1976

Hace 50 años | Aumento de sueldo para los funcionarios municipales

El alcalde José Manuel Liaño Flores recibió ayer las felicitaciones del personal municipal y de los miembros de la corporación. En su discurso a los funcionarios (contestando a las palabras del secretario general, don Ángel Concheiro) el alcalde quiso dejar bien claro dos cosas: en primer lugar, que los sueldos de los funcionarios van a ser incrementados y que en mayor medida saldrán beneficiados los de puestos más bajos, los que tengan un coeficiente menor, apuntando incluso la posibilidad de que a los coeficientes altos les fueran congelados los incrementos graciables. (...) La otra cuestión que apuntó Liaño a los funcionarios es que no tenía duda sobre su celo y entusiasmo en el trabajo, sobre su eficacia, y con esas palabras quería salir al paso de recientes afirmaciones hechas en el mismo salón de sesiones donde se celebraba el acto.

Viernes, 19 de marzo de 1926

Hace 100 años | Conferencia en San Jorge para caballeros

La conferencia pronunciada anoche en el hermoso templo parroquial de San Jorge por el padre Eduardo Gómez fue un modelo de unción, claridad y método. Empezó haciendo un rápido resumen de la conferencia anterior, que versó sobre la Gracia. Esta jamás falta al hombre; puede el hombre faltar a la Gracia, y de hecho falta muchas veces después del bautismo, siendo la única tabla de salvación cuando naufraga en el pecado de la penitencia.

Los vecinos de la calle de Emilia Pardo Bazán nos suplican reiteremos el ruego que hace días dirigieron desde las columnas de El Ideal Gallego al señor alcalde, a fin de qu