El núcleo de As Xubias espera su propuesta urbanística este verano

As Xubias | Carlota Blanco

Estos días, el pequeño núcleo pesquero de As Xubias parece más tranquilo que nunca. Semiolvidado, como siempre, en el escaso trecho que media entre la orilla de la ría y la avenida de A Pasaxe. Cuesta recordar la conmoción que causó en junio de 2024 la noticia de que un fondo suizo, Ginkgo Advisor, sería el que desarrollaría urbanísticamente este entorno protegido gracias a un convenio con el Ayuntamiento que se aprobó en pleno un año después, en julio de 2025. El convenio aún está por desarrollar y fuentes de la Xunta incluso lo califican de “embrionario”. Sin embargo, los más cercanos apuntan a que para el tercer aniversario del anuncio de proyecto, en junio o julio, se presentarán avances.

Ginkgo es un importante fondo suizo de inversiones, especializado en operaciones inmobiliarias en ciudades costeras, donde recupera antiguas zonas industriales en lugares privilegiados para convertirlas en polígonos residenciales, así que está acostumbrado a vérselas con la Administración pública, pero As Xubias está resultando ser un hueso duro de roer. “Estas cosas no van tan rápido como uno quisiera”, confiesan fuentes cercanas.

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El ámbito va mucho más de lo que afecta el convenio firmado entre Ayuntamiento y fondo suizo. Se trata de configurar completamente toda la zona, desde el puente de A Pasaxe hasta Oza. Teóricamente, Ginkgo podría desarrollar As Xubias de Abaixo con las parcelas que tiene en su propiedad, pero el convenio obliga al resto de los propietarios de suelo en ese sector a colaborar.

En esto no se nombra específicamente, pero sin duda se tiene en cuenta el pazo de Guyatt, un edificio histórico y protegido cuyo propietario se ha mantenido firme contra las amenazas de expropiación, lo que dificulta llevar a cabo operaciones inmobiliarias, de lo que se felicitan muchos de los vecinos de la zona, recelosos de los cambios que podría traer este desarrollo en un paraje con sus características viviendas de pescadores. En todo caso, Ginkgo es el mayor propietario, y su coche de seguridad privada lo patrulla a diario para evitar posibles okupaciones en las viviendas cerradas.

La línea férrea

En los planes del fondo suizo figuraba la eliminación de las vías del tren que separan el núcleo de pescadores de la ría. Sin embargo, ahora se trabaja bajo el supuesto de que la línea férrea seguirá allí durante muchos años, formando parte del paseo fluvial que recorrerá toda ese tramo de la ría. Todo esto (el paseo marítimo, los estacionamientos públicos, y el resto de las infraestructuras) tiene que estar recogido en una proposición de modificación urbanística que debería contar con el apoyo de la mayoría del pleno (como ocurrió en julio del año pasado, cuando votaron a favor del convenio PSOE y BNG, mientras que el PP se posicionó en contra).

Además, el proyecto de urbanización tendrá que enfrentarse a informes sectoriales (Xunta, Puertos, Demarcación de Costas) que lo examinarán pormenorizadamente. Desarrollarlo e incorporarlo a la planimetría quedará para finales de año. Quizá noviembre, según las fechas que manejan los interesados. Conviene recordar que Ginkgo confió el proyecto al prestigioso arquitecto internacional David Chipperfield, en un esfuerzo por dotar de credibilidad a un desarrollo sobre el que pendía la sombra de la especulación en un lugar especialmente sensible, y que el premio Pritzker 2023 tiene que colaborar con los arquitectos municipales. “Ahora mismo, se está trabajando en conjunto”.

Hay que decir que se esperaba que el proyecto de Chipperfield se presentase a finales del año pasado, aunque ya se conocía en términos generales, pero se está sometiendo a correcciones constantes para, por ejemplo reubicar. Los aparcamientos que tienen que dar servicio no solo a As Xubias. Unas simples correcciones sobre el papel afectan a todas las alineaciones, y obligan a cambiar las cesiones, relocalizarlas, hablar con los propietarios... pero todo se podría concretar en tres meses.

En su momento se anunció la pretensión de convertir el pazo Guyatt en una instalación pública, un centro de investigación biomarina, como uno de los principales atractivos del proyecto. El otro son las viviendas públicas, que serán superiores a un 20%, según prometió el Ayuntamiento hace un año.

Mientras tanto, tras verter ríos de tinta, los vecinos de As Xubias viven su día a día, como certifica el presidente de la asociación, Roberto Prado: “Es como si no hubiera pasado nada. Estamos como estábamos”.