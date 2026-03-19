Diez tesoros que esconde la sociedad más antigua de Galicia, que celebra 179 años

Una de las pinturas de los techos del Circo de Artesanos Quintana

A Coruña está llena de tesoros, algunos de ellos escondidos. En pleno corazón de San Andrés se encuentra la sociedad cultural y social más antigua de Galicia, el Circo de Artesanos, que hoy, 19 de marzo, celebra su 179 aniversario y lo hace en un “momento bo”, como apunta su presidente, Roberto Parga. Aunque el cumpleaños sea hoy, la entidad adelantó los fastos un día, con la entrega ayer del Premio Coruñés del Año, que va por su segunda edición y que en esta ocasión fue para el doctor Diego González Rivas.

El Circo de Artesanos de A Coruña celebra su 179º aniversario y distingue al cirujano Diego González Rivas Más información

En esa Coruña está llena de tesoros, el Circo de Artesanos no se queda atrás. La histórica institución guarda vestigios de todo tipo, que apelan a momentos diferentes de estos casi 180 años de historia. No obstante, el presidente apunta que “o maior patrimonio que temos é que a institución siga aguantando 179 anos despois, e que siga estando viva, porque non é só aguantala polo tema romántico, sigue sendo de utilidade: eso é algo do que podemos presumir”.

Entras las actividades que acoge actualmente hay desde clases de baile o castañuelas, hasta ciclos de conferencias “como as xornadas sobre a emigración a Cuba”), pasando por “moita música” y los tradicionales bailes de los domingos, cuyos carteles históricos siguen decorando las paredes de distintos espacios del edificio. “Un pouco de todo”, comenta Parga destacando la asistencia a los citados bailes: “Lévanse facendo moito tempo, vén moita xente de fóra”.

“Nos últimos catro ou cinco anos están indo as cousas bastante bien”, comenta en relación a la asistencia a estas actividades y a haber podido ir arreglando desperfectos y el estado de algunas salas. “Queremos seguir nesa liña coa xente respondendo”, apunta Parga mirando al futuro, que tiene claro que pasa por “seguir colaborando con distintas institucións”.

Es consciente de que ostenta un cargo que en su día tuvo mucho valor. La presidencia de esta entidad era, en sí misma, un tesoro, ya que durante muchos años se entendió que liderar el Circo de Artesanos era la antesala a un cargo mayor, en concreto la alcaldía de la ciudad. Dos de los que cumplieron esta máxima fueron Canuto Berea o Manuel Casás.

Un pequeño paseo por las instalaciones del Circo de Artesanos deja ver esos mentados tesoros. Seleccionamos diez.

La bandera

Nada más entrar, en el mismo espacio que acoge las conferencias y conciertos, los asistentes comparten lugar con uno de esos objetos de valor. Es el caso de la última bandera de España que ondeó en Cuba. Tras estar expuesta en un museo, a principios del siglo pasado el rey Alfonso XIII ordenó que volviese a manos de la institución herculinas.

Última bandera de España que ondeó en Cuba Quintana

Los techos

Son piezas importantes las enormes pinturas que decoran los techos de la sede de la sociedad cultural coruñesa, obra de Román Navarro, que fue destacado profesor de Picasso en la Escuela de Bellas Artes coruñesa.

Los bustos

La entidad custodia magníficos bustos elaborados en yeso de personalidades gallegas, entre los que destacan los de Rosalía de Castro, Concepción Arenal o el de Eduardo Pondal, obra de Indalecio Díaz Baliño. Estos tres bustos formaron parte de la exposición ‘A Coruña no tempo’, que la Xunta organizó en Afundación en 2023.

Las lámparas

En esa exposición se pudo admirar también una de las seis lámparas que, según explica Parga, proceden de Francia, y tienen un diseño parecido a otras luminarias que hay en el IES Eusebio da Guarda.

La biblioteca

Es la joya de la corona. De todo el patrimonio que hay en San Andrés, el presidente tiene claro cuál destaca: “A biblioteca, sin duda. É unha das principales privadas de Galicia, por non dicir a que máis”, apunta Parga, que recuerda que algunas de sus actividades giran en torno a este espacio. Un ejemplo son los carnavales: “No Antroido levamos uns anos rescatando os apropósitos”, apunta Parga sobre una biblioteca que reúne unos 9.000 títulos y lleva unos años en proceso de digitalización.

Los programas

En la actualidad, el Circo acoge en varias vitrinas una exposición temporal dedicada a Francisco Pillado. En ella se pueden ver programas de aniversarios pasados. Es el caso del 62 cumpleaños de lo que en su momento se llamaba Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. En aquel momento, los fastos estaban protagonizados por una sesión musical con marchas turcas, sonatas y serenatas. Esos actos contaban con una segunda parte centrada en disciplinas deportivas varias, como la lucha romana, ejercicios en paralelas o “lucha jiu-jitsu”, destacando en esta última un tal Virgilio Rodríguez Rincón que se acabó convirtiendo en leyenda del Dépor. El germen del club blanquiazul fue la Sala Calvet, que estaba situada en la calle Galera y que abrió por la necesidad del Circo de contar con un gimnasio.

La galería de retratos

La entidad fue fundada en marzo de 1847 por Jorge José Yáñez. Desde ese momento, son muchos los que han presidido el Circo de Artesanos hasta nuestros días. La mayoría de ellos están presentes en la sala de juntas, en el piso más alto de la sede, junto a Presidencia, otro de los espacios con tesoros ‘ocultos’ en el día a día de los coruñeses. En esta sala de juntas hay también sendos retratos fotográficos originales de Rosalía de Castro (el más icónico de la poetisa) y de Manuel Murguía de la casa Sellier. Acompañan a otros de personalidades ilustres reconocidas por Artesanos como Emilia Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Flórez, Carmela Arias y Díaz de Rábago o Marcial Sousa Hernández, todos ellos nombrados en algún momento presidentes de honor de la entidad.

Galería de retratos, en la sala de juntas de la sede Quintana

Una fotografía emblemática

En 1893, el Gobierno quiso quitar a la ciudad la capital militar. Los notables de la ciudad montaron una Junta de Defensa y acabaron encarcelados en el cuartel de Santo Domingo, donde se hicieron una foto el 21 de julio de ese año. Se conocen dos copias de esa emblemática foto: una está en el Archivo Municipal; otra, colgada en una pared del Circo. Por cierto, el Gobierno tuvo que rectificar.

Una maqueta

Aunque todos los coruñeses asocien la entidad a la vida diaria de la calle San Andrés, no siempre fue así. En su nacimiento, estaba ligada a Juana de Vega, antes de instalarse durante una larga temporada en la calle Real. En 1895 se trasladó a donde hoy está situada. Eso sí, el edifico actual no es el original, cuya maqueta y fotografía se pueden ver en una de las salas comunes de la planta baja.

La discoteca

No todos los tesoros apelan a nuestra historia más seria, también hay espacio para la relajación y el festejo. Debajo de donde habitualmente se disponen las conferencias y actuaciones musicales hiberna la discoteca del Circo de Artesanos. “Fai 30 anos tiña moito éxitpo”, comenta Parga, que detalla que ahora se usa “para bailes e actividades”, aunque reconoce que mucha gente, sobre todo la más joven, “se sorprende ao saber que hai unha discoteca aí abaixo”. Aunque el espacio sería el sueño de muchos, necesita una reforma. No precisamente pequeña. “Temos que darlle arreglo, sobre todo ao tema da insonorización”, comenta el presidente, que asegura que ya tienen los permisos, “faltaríanos a financiación”.