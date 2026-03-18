Zara, el nuevo gancho inmobiliario en los anuncios de alquiler en A Coruña

Colas en el Zara de la calle Compostela German Barreiros

A la hora de buscar un local en alquiler para iniciar un nuevo negocio, ya no solo se pone en valor la superficie del mismo. El precio es una variable a tener en cuenta. También la luz. Pero ahora parece que la cercanía del establecimiento en arrendamiento a las tiendas de Inditex es una razón que mueve a los emprendedores. O así lo hacen ver las inmobiliarias.

“Ubicado en pleno Ensanche, a escasos metros del –antiguo– Zara de Juan Flórez”; “situado en el entorno de la plaza de Lugo y muy próximo a la nueva tienda de Zara”; “ubicado estratégicamente frente a Pull & Bear y Oysho, este inmueble garantiza un flujo constante de público premium” o “especial ubicación enfrente de Zara”, son algunos de los reclamos que utilizan las inmobiliarias o particulares a la hora de ofertar sus locales en la plataforma inmobiliaria Idealista. La mayoría de ellos son operaciones de alquiler, aunque el gancho de Inditex también está presente en el traspaso y venta de establecimientos.

Y este factor coincide, además, con el alto precio del arrendamiento de los locales. Es el caso, por ejemplo, de un bajo en la plaza de Lugo, el cuarto más caro de la ciudad en arrendamiento. Por 5.500 euros mensuales, si se compara el tamaño con el resto de los que lo superan en precio, en realidad es el más caro. En la calle Betanzos, tiene 72 metros cuadrados, pero se promociona con el gancho de Inditex: “Ubicado estratégicamente frente a Pull & Bear y Oysho, este inmueble garantiza un flujo constante de público premium y una visibilidad inigualable”.

En la misma zona comercial, en este caso en la calle Sánchez Bregua, se localiza otro bajo disponible para arrendar, también por 5.500 euros al mes. Con 250 metros cuadrados, el factor Ortega aparece de nuevo: “Situado en el entorno de la plaza de Lugo y muy próximo a la nueva tienda de Zara”, señalan, haciendo referencia al Zacaffé.

Un traspaso por 55.000 euros de un bajo dedicado a la restauración tira de la cercanía al Palacio de la Ópera y la plaza de Vigo para promocionarse. Pero, una vez más, también de Zara. “Ubicado en pleno Ensanche, a escasos metros del Zara de Juan Flórez y al lado de la plaza del Libro”, reza el anuncio.

Otro anuncio de alquiler por 3.500 euros al mes, en este caso en la calle Francisco Mariño, ensalza el hecho de estar rodeado de negocios de referencia “como Joyería Calvo, Frinsa, Carolina Herrera, Zara, Bershka, Pull&Bear y Stradivarius, entre otros”. Por último, un local a la venta por 37.500 euros en Juan Flórez, de 20 metros cuadrados útiles, pone en valor la operación destacando la “especial ubicación privilegiada, enfrente de Zara, una de las arterias comerciales más dinámicas de A Coruña”.

Obras y arquitectura

La proximidad a alguna de las tiendas de Inditex es ya un valor comparable a reformas o mejoras en calles. Por ejemplo, la reurbanización de San Andrés, ya desde antes del fin de las obras, hace un año, era utilizado como gancho para captar emprendedores que quisiesen instalarse en la zona.

Incluso a la hora de publicar el anuncio de una vivienda también se hablaba de la renovación de la vía. Una oferta publicada de un piso en la calle Huertas señalaba que, “después de las obras que finalizarán muy pronto la calle se convertirá en un tranquilo y bonito bulevar con árboles y poca circulación”.

El alto poder adquisitivo de los distritos es también un señuelo para los emprendedores. Por 6.000 euros al mes, un bajo comercial ubicado en la plaza de Vigo utiliza como llamada el hecho de ser “una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de la ciudad. Reconocida por su alto poder adquisitivo y su entorno comercial de primer nivel. Es una calle emblemática, con gran visibilidad y tránsito peatonal constante, especialmente de residentes, ejecutivos y visitantes de la ciudad”. La zona destaca, añade el anuncio, “por su oferta de lujo, oficinas, clínicas privadas y comercios de marcas reconocidas, lo que genera un público estable y de calidad durante todo el día”.

La arquitectura, en otros muchos casos, es también el atractivo. “Se encuentra en los bajos de un edificio señorial de arquitectura clásica, lo que aporta un carácter distinguido y profesional al negocio”, ensalza una inmobiliaria en su anuncio publicado en Idealista. La cercanía a lugares emblemáticos como María Pita, la plaza de Azcárraga o el Paseo Marítimo son también llamadas habituales.