La Subdelegación del Gobierno destaca una reducción del 5,7% en la criminalidad convencional

Reunión de la Junta Local de Seguridad Germán Barreiros

La Junta Local de Seguridad se reunió ayer para analizar los datos de criminalidad en la ciudad en 2025. El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, calificó la evolución de positiva, dado que la criminalidad convencional descendió un 5,7% el año pasado. Sin embargo, crecen los delitos telemáticos. El resultado es que la criminalidad total del municipio se redujo en un punto.

En cuanto a los delitos telemáticos, en 2025 se registró un incremento del 20,7%, con subidas del 19,6% en las ciberestafas y de 27,8% en otros ciberdelitos. Pero la Policía continúa reforzando las acciones de prevención e investigación para tratar de reducir estas cifras.

El subdelegado destacó la coordinación entre la Policía Nacional y la Local como clave para mejorar los niveles de seguridad en la ciudad. En la reunión también se analizó el desarrollo del Plan Director para la Convivencia en los Centros Educativos. Durante el año pasado participaron 10.425 personas —entre alumnado, familias y profesorado— repartidos en 50 centros, con un total de 417 actividades formativas e informativas.

Todo esto, solo en la ciudad de A Coruña, cuyo Ayuntamiento recibió más de 105.000 euros de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por su parte, Miguel Lorenzo, portavoz del PP, aprovechó la ocasión para reclamar más seguridad.