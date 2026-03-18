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A Coruña

La sede central de Inditex crece con la plantación de más de medio centenar de árboles y la creación de una plaza

Los trabajos de paisajismo se desarrollan en un solar que la empresa adquirió hace cinco años

Iván Aguiar
Iván Aguiar
18/03/2026 03:00
Plantación de árboles en la sede de Inditex
Plantación de árboles en la sede de Inditex
Javier Alborés
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Excavadoras, una grúa móvil y camiones. Esta es la maquinaria que estos días se ha podido observar en una de las parcelas que conforman la sede central de Inditex. Los operarios han acometido la plantación de más de medio centenar de árboles, en una actuación que servirá para aumentar sustancialmente la zona verde disponible en el complejo.

Los trabajos se desarrollan en un solar de 10.000 metros cuadrados del polígono de Sabón (Arteixo) que el grupo textil adquirió hace cinco años a la empresa Piensos del Sil.

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En 2024, inició las obras para demoler esta antigua factoría y dejar libre este espacio. Dos años después, se ha desvelado el uso que tendrá: incrementar la amplia zona arbolada que ya existe en la zona este del recinto, junto a un gran aparcamiento que cuenta con placas fotovoltaicas destinadas a la generación de electricidad. De este modo, el cuartel general de Inditex dispondrá de cerca de una superficie cercana a los 50.000 metros cuadrados destinada a bosque, a los que hay que sumar otros espacios verdes de la sede.

Al lado de esta parcela, la multinacional ejecuta otra obra destacada: la construcción de una gran plaza que ya empieza a tomar forma. Este espacio también contará con árboles de gran porte.

En un terreno contiguo está en marcha la construcción de un nuevo comedor, con capacidad para cerca de 1.300 empleados. Ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados y el presupuesto de obra que destina el grupo textil asciende a un total de 15 millones de euros. Este edificio se compone de un sótano, planta baja y un altillo con diversas instalaciones de servicios.

Esta actuación incluye la ejecución de un aparcamiento de autobuses para los trabajadores del complejo, además de un nuevo acceso al recinto con el fin de diversificar los recorridos de entrada y salida de la sede central de Inditex.

Expansión

El “campus de Arteixo”, tal y como lo denomina la compañía dedicada al sector de la moda, no ha parado de crecer con sucesivas ampliaciones acometidas durante los últimos años. El pasado mes de octubre estrenó las nuevas oficinas centrales de la marca más conocida del grupo, Zara.

La fachada del edificio se caracteriza por grandes cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso. Su coste rondó los 280 millones de euros. Ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados. Este espacio alberga a los equipos comerciales y diseño de Zara. Este inmueble está compuesto por cinco plantas en superficie y otras dos subterráneas que se utilizan como aparcamiento.

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