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A Coruña

San Patricio en el Casino Atlántico: música, tradición y diversión

Redacción
18/03/2026 15:24
Casino Atlántico
Casino Atlántico
Archivo Editorial El Ideal Gallego
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El Casino Atlántico celebrará San Patricio el próximo 20 de marzo, de 20.00 a 05.00 horas, con una noche especial repleta de ambiente, música y tradición irlandesa. El espacio se convertirá en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la cerveza, la gastronomía y la buena diversión.

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Las imágenes del San Patricio 2026 en A Coruña

La plaza de Azcárraga disfrutó de una jornada festivaVer más imágenes

La velada incluirá ofertas especiales en jarras y pintas, además de degustaciones gastronómicas que permitirán disfrutar de la experiencia irlandesa al máximo. La música en directo estará a cargo de un DJ, que amenizará la noche con una selección de temas pensados para crear el mejor ambiente festivo.

Para añadir un toque de emoción se realizará un sorteo durante la noche, convirtiendo esta cita en uno de los planes imprescindibles para celebrar San Patricio en A Coruña.

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