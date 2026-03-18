Salir de fiesta con tu padre, un hábito cada vez más coruñés

Salva y David Pujades, con el futbolín de El invernadero German Barreiros

Si bien el Día del Padre es una especie de bendición para la hostelería dentro del trimestre más flojo del año, que en algunos casos lo sea también para el ocio nocturno es algo que no entra en los planes más tradicionales. Sin embargo, posiblemente cosa del ADN, hay relaciones paternofiliales que prefieren ir directamente a la sobremesa y celebrar este tipo de días con una buena noche de fiesta. No se trata de algo eventual, sino de seguir con un hábito de todo el año que se convierte en una especie de motivo de orgullo mutuo.

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Es el caso de David Pujades, quien a sus 40 años sigue tirando de su padre, Salva, de 61. Eso sí, a tenor de lo que cuentan, eso de quién tira de quién sería discutible. “Recuerdo cuando estaba trabajando en Madrid, tenía yo 20 años, y vino mi padre con toda su pandilla para ir al concierto de Metallica, fue el mejor de mi vida”, explica el propietario de la cadena de cafeterías El Invernadero. Dos décadas después, es habitual verles jugando al futbolín en sus rutas nocturnas, pero también organizando el festival Flores Rock, donde se llevan las labores organizativas a casa. “Cada uno tiene su responsabilidad, aunque hay mucha gente que ayuda y ha contribuido a extender el rock en el barrio”, dice el menor de los Pujades. Según indica su padre, eso de irse de fiesta con su hijo tiene una explicación: la influencia del Barrio de las Flores. “Somos muy familiares y se trata de un barrio intergeneracional”, comenta.

Desde el otro lado

O Patachim celebró el pasado sábado su 30 aniversario, por lo que puede considerarse ya un punto de encuentro de generaciones. De hecho, según Iván Guntín, su propietario, existen varios casos de padres e hijos disfrutando juntos en el local de Orillamar. “No es habitual, pero tengo casos”. dice. “Un amigo nuestro, de unos 40 años, suele venir con su padre. Otro chaval, en cambio, lo hace con la madre. Se da la circunstancia de que suele ser gente muy enrollada”, añade.

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Según indica, se trata de la mejor manera que han encontrado familias no convivientes para ponerse al día y disfrutar de una jornada diferente: “En estos dos casos particulares, es cierto que viven en otras ciudades, vienen muy a menudo, y al no tener el trato de verse todos los días, cuando se juntan salen por ahí. Es la forma de aprovechar para verse”.

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Por otra parte, otro lugar en el que han coincidido más de una vez padres e hijos es The Clab, la antigua Chaston. De hecho, uno de los motivos de orgullo de la sala durante años ha sido la convivencia entre públicos de diferentes edades y generaciones. En esos casos, lejos de la vergüenza de cuando muchos de ellos empezaron a salir, se convierte en un motivo de orgullo y disfrute.