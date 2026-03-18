Lúa, el primer musical de la OSG, suma una nueva función el 26 de marzo

Fernando Briones, Gonzalo Castro, Juan Antonio Cuéllar y Juan José López, en la presentación del musical ‘Lúa’ German Barreiros

La Orquesta Sinfónica de Galicia y Volana Producciones han abierto una nueva función de Lúa Musical el jueves 26 de marzo a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera, ante la expectación generada por este estreno, que supone el primer musical de la OSG.

Esta nueva sesión se suma a la ya prevista para el viernes 27 de marzo.

Lúa Musical es una coproducción de la Orquesta Sinfónica de Galicia y Volana Producciones concebida como una obra escénica original creada desde Galicia, con música sinfónica interpretada en directo.

El proyecto reúne a más de medio centenar de artistas sobre el escenario, entre los que se encuentra el Coro Joven de la OSG, mientras la OSG actúa en directo desde el foso, integrando música, teatro y danza en un formato pensado para emocionar y conectar con públicos diversos.

La obra cuenta con idea, dirección musical y composición de Fernando Briones, quien además figura como director de la producción en la planificación artística del proyecto.

La dirección escénica y las coreografías están firmadas por Teresa Garzón, con libreto de Eva Mir Piqueras, Premio Calderón de la Barca, y escenografía de Isi Ponce.

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La historia nos sitúa en una pequeña aldea costera de Galicia, donde Lúa, heredera de una tradición familiar que la sostiene y al mismo tiempo la asfixia, lucha por abrirse camino y defender su verdadera pasión: la música.

En ese contexto aparece Xoán, recién llegado desde Argentina, con quien comparte una conexión inmediata. Entre tensiones familiares, prejuicios, raíces y deseos de futuro, ambos encontrarán en la música un lenguaje común para sanar heridas y abrir nuevas posibilidades.

Además de las funciones abiertas al público, Lúa Musical forma parte del programa didáctico de la OSG, acercando esta producción a miles de escolares a lo largo de varias sesiones matinales en el Palacio de la Ópera.

Las entradas para la nueva función del jueves 26 de marzo ya están disponibles en Ataquilla, con un precio general de 7,50 euros y una tarifa de 3,50 euros para menores de 18 años.