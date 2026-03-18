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A Coruña

Los taxistas de A Coruña convocan la manifestación más grande hasta la fecha para protestar contra los VTC

Teletaxi y Radio Taxi llama a sus asociados a participar en el paro del próximo 25 de marzo

Lara Fernández
Lara Fernández
18/03/2026 14:08
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo
Movilización de taxistas en A Coruña
Quintana
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Los taxistas de A Coruña se han manifestado en tres ocasiones, desde el pasado noviembre, contra los VTC. Estas movilizaciones, no obstante, estaban convocadas por taxistas independientes, es decir, al margen de las asociaciones de la ciudad. Pero ahora Teletaxi y Radio Taxi, que agrupan a prácticamente la totalidad de profesionales del sector de A Coruña, han decidido pasar a la acción y convocar un paro de dos horas el próximo 25 de marzo. 

"Diariamente y desde hace casi un año, venimos comprobando cómo vehículos con autorización VTC interurbana, vienen realizando ilegalmente servicios urbanos incumpliendo la legislación vigente, con total impunidad y amparados por una manifiesta inacción por parte del Ayuntamiento de A Coruña, responsable de controlar el transporte urbano", reza el inicio del comunicado firmado por Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, y Antonio Vázquez, su homólogo en Radio Taxi. 

Los representantes del colectivo del taxi de A Coruña, en reiteradas ocasiones, han mantenido reuniones con los distintos representantes del Gobierno municipal, "requiriendo de estos la correspondiente actuación sobre esta ilegalidad, sin embargo, a día de hoy, lejos de comprobar un descenso de estos vehículos, venimos comprobando que estos aumentan, motivado por el efecto llamada producido por la propia inacción del Ayuntamiento", añaden. 

En consecuencia, el sector del taxi percibe que el Gobierno local, "lejos de salvaguardar el correcto funcionamiento de su servicio público municipal, permite esta manifiesta ilegalidad que cada día cometen más vehículos VTC, con el consiguiente perjuicio para el colectivo que representamos". Por ello, y con el objetivo de "poner en conocimiento de la opinión pública esta ilegalidad y exigir una solución al respecto", las dos asociaciones representativas de la totalidad del sector en la ciudad acordaron convocar la manifestación, que se iniciará a las 11.00 horas en el Millennium y finalizará en la explanada de O Parrote a las 13.00 horas.

El recorrido, tras salir del Millennium, será: ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Arda, calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Pequeño, Cantón Grande, avenida de La Marina y Puerta Real. "Tomamos esta medida, una vez agotadas todas las opciones de negociación con el Concello y en defensa de nuestros propios intereses", sostienen las entidades. El sector del taxi pondrá a disposición de los clientes los servicios mínimos mientras dure el paro.

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