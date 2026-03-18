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A Coruña

Llegan los primeros residentes a la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega

Son 20 usuarios para unas instalaciones situadas en Eirís con capacidad para 150

Abel Peña
Abel Peña
18/03/2026 18:50
La conselleira Fabiola García durante una visita a la residencia de mayores de Eirís
La conselleira Fabiola García durante una visita a la residencia de mayores de Eirís
CEDIDA
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó ayer los primeros veinte usuarios de la residencia de mayores de Eirís construida por la Fundación Amancio Ortega y cedida a la Xunta. El centro abrió sus puertas recientemente e irá llenándose en las próximas semanas, dado que su capacidad máxima es de 150 residentes. 

Durante la visita, la conselleira conversó con algunos de los primeros veinte usuarios con los que ya cuenta este centro y que están en su período de adaptación. Les explicó que la residencia es un centro de vanguardia europeo, que cuenta con un equipamiento de primer nivel y que está adaptado al modelo de cuidados de la Xunta en el que prima “a calidade asistencial e o envellecemento activo”, según sus palabras. 

La construcción de esta residencia de mayores supuso una inversión de 30 millones de euros, y la Xunta ha creado más de cien puestos de trabajo en el ámbito de cuidados. Es por eso que García puso en valor “o imprescindible labor diario de todo o persoal da residencia e da súa dirección”. Esta residencia es la cuarta en funcionamiento de las siete proyectadas por la Fundación Amancio Ortega, una en cada ciudad gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la alcaldesa, Inés Rey, y la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, entre otros, presentaron la residencia de Eirís @Javier Albo

La Fundación Amancio Ortega entrega las llaves de una nueva residencia de mayores en A Coruña

Más información
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