Licitada la obra para construir 12 nuevas viviendas de protección pública en A Coruña

María Martínez Xunta de Galicia

La Xunta ha licitado este miércoles la obra de doce nuevas viviendas de protección pública en A Coruña, por 2,2 millones de euros.

La conselleira de Vivenda, María Martínez, ha explicado que las doce viviendas se construirán en la calle Rei Abdullah, en un edificio de bajo más seis plantas.

Habrá seis inmuebles de un dormitorio y otros tantos de dos, con una de las viviendas adaptadas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de A Coruña.

"Agradecemos la cesión de la parcela de manera gratuita, que es imprescindible para cumplir esta demanda de vivienda que tiene la sociedad", ha dicho.

El plazo para presentación de ofertas queda abierto desde hoy con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

Este proyecto fue aprobado el pasado lunes en el Consello da Xunta y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que será "una realidad en 2028 o a finales de 2027".

Martínez Allegue lo ha enmarcado dentro de "una apuesta muy fuerte" por el municipio de A Coruña, con más de mil viviendas de promoción pública.

Esto es, en parte, gracias a esa cesión de parcelas, que se produce en 16 ayuntamientos del conjunto de Galicia, una cantidad que espera que aumente.

"Debemos aunar esfuerzos entre todos para conseguir aumentar el número de viviendas en alquiler y en venta", ha agregado.

Las doce nuevas viviendas de protección pública todavía no tienen destino -venta o alquiler-, lo que se decidirá en función de la demanda cuando se avance con el proyecto.

En caso de que sean para alquiler, el 40 % estarán reservadas para menores de 36 años y si son para venta, un 25 % del total tendrán esta condición.