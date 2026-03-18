La visión más intimista de los instantes cotidianos empieza en Japón y termina en A Coruña

Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez, esta tarde, en la inauguración de ‘Aru hi’ Germán Barreiros

Cuando hay algo que reluce por encima del resto resulta prácticamente imposible no prestarle, casi de forma instantánea, toda la atención que ello conlleva. Esto implica que, en ocasiones, se pasen por alto otras muchas cosas. Aquellos detalles en los que nadie se fija y rápidamente se etiquetan como mundanos o insignificantes. Aquellas escenas o instantes que, si se miran con los ojos adecuados, pueden ser incluso más bellos que cualquier otra cosa. A esta misma reflexión llegaron las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez después de su viaje a Japón, un país que les maravilló precisamente por esa cultura del detalle, ese placer de las pequeñas cosas del que supieron sacar, en forma de fotografías, una visión de lo más intimista que desde esta misma tarde se expone en A Coruña.

Galería La exposición fotográfica 'Aru hi', en imágenes Ver más imágenes

Se trata de ‘Aru hi-Un día cualquiera’, el primer proyecto profesional en conjunto de Castro, Espiño y Sánchez, tres fotógrafas que, sin saberlo, volverían del país nipón con algo más que un recuerdo. “Somos tres amigas que hemos hecho, a lo largo de los dos últimos años, viajes por separado a Japón. Tras ver nuestras fotografías vimos que había ciertas similitudes en nuestra visión del viaje, más centrada en una visión no tan turistificada de Japón, más costumbrista, del día”, expone Lucía Castro, fotógrafa freelance natural de Madrid pero afincada en la urbe desde hace más de una década y que afirma sentirse como “una coruñesa más”.

Una visión similar a la que se muestra en la película ‘Perfect days’, en la que el protagonista trabaja en el mantenimiento de los baños públicos de Tokio y parece contento con una vida sencilla, y que ellas mismas secundaron a su llegada a la tierra del Sol naciente: “Es muy exagerado lo detallistas que son ellos. Al final vas a un sitio en el que todo aparece colocado de una forma premeditada y como con mucho mimo, como si todo tuviese un propósito. Ahí era mucho más fácil fijarse en esas cosas y nos resultó muy natural”, incide la fotógrafa coruñesa de adopción.

La exposición

La muestra, que estará disponible hasta el próximo 28 de marzo en el Vavava Haus, relata ese tipo de historias de cotidianidad a través de un paseo fotográfico. “Es una exposición que tiene mucho material (130 piezas) porque hemos querido hacer una especie de narrativa en la que cada obra se relaciona con la otra, como un paseo, pero algo desordenado”, añade Castro.

No obstante, dentro del paraguas de la exposición se realizarán más propuestas paralelas. Una de ellas es el taller origami (papiroflexia), previsto para el sábado 27, en el que la especialista en escultura de papel Cristina Velasco compartirá su destreza con motivo de la muestra Además, durante la jornada de clausura, el día 28, se ofrecerá una sesión vermú con una propuesta gastronómica alrededor de Japón y que además estará acompañada de música a cargo de DJ Lotta.

En cuanto a la exposición, aunque se despida de Vavava Haus el día 28, el proyecto también incluye un fanzine, así como obras fotográficas disponibles para su adquisición en Restoty, Berbiriana, Vavava Haus y su propia web, donde ya se pueden adquirir también las obras online. Sobre la muestra, todavía es pronto para saber si podrá exponerse en otras ciudades como Madrid o Barcelona o quién sabe si el propio país nipón, donde empezó toda esta historia.