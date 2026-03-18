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A Coruña

La Fundación Barrié selecciona a 16 universitarios gallegos para su programa internacional de investigación

Redacción
18/03/2026 10:04
La directora de la Fundación Barrié junto a los becarios Summer Undergraduate Fellowship Program 2026
La directora de la Fundación Barrié junto a los becarios Summer Undergraduate Fellowship Program 2026
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La Fundación Barrié ha dado a conocer la resolución de la sexta edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, una iniciativa que permitirá a 16 estudiantes gallegos del ámbito de las Ciencias de la Vida realizar estancias de investigación en el extranjero durante el verano de 2026.

El programa, que crece en esta edición con dos plazas más respecto al año anterior, ofrece a los seleccionados la oportunidad de completar nueve semanas de prácticas de laboratorio entre el 22 de junio y el 21 de agosto en prestigiosas instituciones internacionales. Entre ellas se encuentran el Louisiana State University Health Sciences Center, el Massachusetts General Hospital, la Michigan State University y el University College London.

Durante su estancia, los estudiantes no solo participarán en trabajos de laboratorio, sino que también asistirán a seminarios, sesiones académicas y actividades formativas complementarias. Además, contarán con ventajas como el acceso preferente a programas de posgrado en las instituciones de destino.

En total, se han concedido 16 becas a alumnos de titulaciones como Biología, Bioquímica, Medicina, Ingeniería Biomédica, Veterinaria y Biotecnología, con una nota media conjunta de 8,32 sobre 10. La Universidad de Santiago de Compostela lidera la procedencia de los beneficiarios con 10 estudiantes, seguida de la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña, con dos cada una.

En cuanto a los destinos, ocho becarios realizarán su estancia en el University College London, cuatro en el Louisiana State University Health Sciences Center, tres en la Michigan State University y uno en el Massachusetts General Hospital.

El programa incluye una completa dotación económica que cubre gastos de viaje, manutención, seguros, visados y otros costes asociados, con cuantías variables en función del destino. Asimismo, en algunos casos contempla remuneración adicional por la actividad investigadora.

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