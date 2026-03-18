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A Coruña

Josele Santiago, de Los Enemigos, confirma lo que se creía una leyenda urbana: vivió en A Coruña

El autor lo cuenta en su libro, 'Desde el jergón'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/03/2026 04:45
Josele Santiago, durante una actuación
Josele Santiago, durante una actuación
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“Es mucha disciplina y yo estoy con las canciones muy liado. Tengo por ahí algo, igual lo saco en un par de años”. Así contestaba Josele Santiago en marzo de 2019 en El Ideal Gallego a la pregunta sobre si nunca había pensado escribir un libro. Siete años después, esas páginas son una realidad: ‘Desde el jergón’ (Contra). En esta obra, el líder de Los Enemigos vuelca su vida sin tapujos, y entre las líneas de su vida se cuelan varios recuerdos ligados a A Coruña.

Josele Santiago | “En este trabajo me dije: ‘Vamos a darle un meneo’”

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Josele Santiago aclara en el libro que es cierto algo que muchos coruñeses llegaron a considerar una leyenda urbana durante años. Tras la separación de Los Enemigos, se repetía constantemente que vivía en la ciudad herculina pero ningún medio de comunicación lo pudo confirmar entonces. En ‘Desde el jergón’, afirma que vivió en la urbe e incluso precisa durante cuánto tiempo. “Después de un lamentable episodio en A Coruña, donde resido desde hace un año con Cristina, me vuelvo a Madrid”, escribe el músico sobre este periodo, antes de narrar un encuentro con el cantante Kike Turmix.

No es el único episodio coruñés volcado en sus memorias, pues todavía hay un par de recuerdos más. “Yo seré un carcamal, pero tú no vas a ver nunca conciertos así. Ni por asomo”, comenta el músico tras enumerar una serie de conciertos icónicos a los que tuvo la fortuna de asistir en diferentes ciudades. Menta a los Stones, los Kinks, Paul McCartney, Chuck Berry, The Clash, Iggy Pop, Buzzcocks, James Brown, Jerry Lee Lewis... y un concierto de Neil Young y Beck “en el polideportivo de Riazor”. Confunde la ubicación, ya que el mentado concierto se celebró en julio de 2001 ante unos 12.000 espectadores el Coliseum de Lavedra.

Otra mención coruñesa del libro es más tardía, de 2018, un año después de haber publicado, ya en solitario, el disco ‘Transilvania’. Menciona el músico un concierto celebrado en el Garufa Club herculino.

Y, aunque no las mente en el libro, sus visitas fueron habituales por estas tierras ya desde el inicio de Los Enemigos. La primera tuvo lugar, precisamente en el Palacio de los Deportes, en 1987, cuando la banda madrileña teloneó a los neerlandeses Gruppo Sportivo un año después de haber publicado su álbum de debut, ‘Ferpectamente’; quienes acudieron no conservan un gran recuerdo de aquel bolo primerizo. Tres años después anunciaban un concierto en la extinta discoteca Pachá. Durante los años 90 actuaron en varias ocasiones en el Playa Club. Y en el mismo 2001, el año que vibró con Neil Young y Beck, tocó con Los Enemigos en el mismo recinto, el Coliseum, junto a M-Clan.

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