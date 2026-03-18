Jorge Dexler actuará en A Coruña en noviembre

Jorge Dexler durante un concierto EC

A Coruña será una de las paradas de la nueva gira del músico y compositor uruguayo Jorge Drexler, que presentará su último trabajo discográfico, Taracá, el próximo 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

El artista, considerado una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, regresa así a Galicia con un espectáculo completamente renovado. Sobre el escenario estará acompañado por siete músicos y ofrecerá una propuesta escénica inédita que amplía los límites de su universo creativo.

Publicado en marzo de 2026, Taracá marca una nueva etapa en la trayectoria de Drexler, con el candombe uruguayo como eje central. Las canciones de este nuevo álbum serán las protagonistas del repertorio, junto a una selección de temas que recorren sus más de quince discos de estudio.

El concierto promete un recorrido musical y emocional que conecta distintas etapas de su carrera, en una propuesta que combina experimentación, sensibilidad poética y una cuidada puesta en escena.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo 20 de marzo a través de los canales habituales.