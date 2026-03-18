Carnicería en el mercado de San Agustín Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, este diario informaba que los habitantes de la ciudad se habituaban de nuevo a comer carne de ternera después de semanas complicadas por la enfermedad de las vacas locas. Los comerciantes valoraban que se recuperase la normalidad. Hace 50 años, un curioso reportaje sobre un turista que recorría todo el país a pie sorprendía a los lectores. Hace 75 años, un trágico suceso en las costas gallegas conmovía a la ciudad, tras el naufragio de un buque holandés que se saldó con la muerte de cinco tripulantes. Hace 100 años otro suceso de menor gravedad destacaba en la sección local, al hacerse esta eco de un incendio en una serrería de Sada. Por fortuna solo hubo que lamentar daños materiales.

Domingo, 18 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los coruñeses recuperan el gusto por la ternera

El tiempo todo lo cura. Incluso hace olvidar las vacas locas que durante semanas atormentaron a los consumidores. La aparición de otros males como la fiebre aftosa ha dejado en un segundo plano a la Encefalopatía Espongiforme Bobina (EBB) y el prión comienza a acumular telarañas en el rincón del olvido. Aunque la repercusión de esta enfermedad sigue estando muy presente en el sector ganadero, lo cierto es que los consumidores, tras una etapa de ayuno cárnico, comienzan a recuperar sus costumbres culinarias. Cada día son menos los que le hacen ascos a un buen entrecot o a un suculento filete de ternera. Carniceros y restauradores respiran con alivio después de 150 días capeando el temporal. Los peor parados fueron los locales especializados en churrasco. El encargado de “A la Brasa”, Luis Rey, afirma que “los primeros quince días no vendíamos nada”. “Poco a poco se está recuperando la normalidad”, señala.

Jueves, 18 de marzo de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Walter Hermann recorre la costa por una apuesta

Seis pares de botas y quince de calcetines lleva gastados ya un “judío errante” que tenemos en la ciudad. Se trata del alemán Walter Hermann, que el 1 de agosto de 1975 salió de su país con destino a España para transitar a pie toda su costa. Espera terminar en septiembre. El turista hace este viaje por una apuesta que se jugó con quince amigos veterinarios alemanes y dos antiguos profesores. Si llega hasta el final ganará dos millones de pesetas. Por cada localidad que pasa pide un certificado en el Ayuntamiento o la Policía local o Guardia Civil. Este civil, que no había visitado nunca España, ya sabe hablar perfectamente español, caminando y preguntando a otros transeúntes por el camino. Tiene 49 años, es soltero. Con el premio piensa volver a España, pero en coche, para hacer de guía a un amigo. En Coruña le recibieron en el Ayuntamiento, donde explicó por qué no tiene la mitad de los dientes: “Me los tiraron los nazis a patadas”.

Domingo, 18 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Aparecen los cadáveres de cinco marineros

En la tarde de ayer el mar arrojó a las playas de Finisterre y Corcubión los cadáveres (dos en la primera y tres en la segunda) de unos marineros holandeses. En el cementerio de Corcubión comparecieron el capitán y el primer maquinista del remolcador holandés “Hudson”, quienes identificaron a los cadáveres como pertenecientes a dicho buque. Los cinco marineros navegaban junto con otro compañero remolcando al buque inglés “Ulster Duque”, al que conducían de Plymouth a Italia. A pocas millas del cabo Finisterre, el remolque rompió, quedando el “Ulster Duque” a la deriva, y fue arrojado por el mar hacia el acantilado, yéndose a pique. Tan solo de salvó uno de los tripulantes, que asido a una tabla pudo alcanzar la aldea de Redonde, donde fue atendido por unos vecinos. Del barco, de unas 3.000 toneladas, solo sobresalían unos palos en el agua.

Jueves, 18 de marzo de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un incendio destruye una serrería en Sada

Un incendio destruyó en la tarde de ayer una serrería y carpintería mecánica en la vecina villa de Sada. El suceso, que relativamente tuvo bastante importancia, produjo gran alarma desde los primeros momentos, sembrando el pánico en el citado pueblo y lugares desde donde se veía el fuego, que a semejanza de una gran hoguera amenazaba revestir caracteres de catástrofe. Las llamas se veían desde Miño, y también aquí en La Coruña se tuvo pronto noticia del suceso. Se quemaron la maquinaria, 14 bancos de carpintero, 3 sierras sin fin y otros útiles del trabajo, más 30 huecos de madera que ya estaban listos para la venta. La serrería, a nombre del señor Suárez, estaba asegurada por un valor de 35.000 pesetas, pero el valor de las pérdidas se calcula en 100.000. En el incendio afortunadamente no ocurrieron desgracias personales.