Greenalia y Dekra colaborarán en España y Portugal para explorar proyectos energéticos

Planta de biomasa de Greenalia en Curtis Cedida

Greenalia, empresa con sede en A Coruña especializada en energías renovables, y Dekra, compañía global de servicios de inspección, ensayo y certificación, han firmado un acuerdo que fija las bases para una cooperación estratégica a largo plazo en España y Portugal.

Ambas compañías explorarán iniciativas conjuntas relacionadas con “el suministro de energía renovable con especial énfasis en energía de origen local”, así como colaboraciones “en servicios técnicos de alto valor añadido” y “posibles inversiones compartidas en proyectos alineados con la transición energética y el desarrollo industrial sostenible”, según expone Greenalia.

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El acuerdo establece un marco de colaboración con foco principal en España y Portugal, teniendo como uno de sus ejes “el ámbito de la inspección técnica de vehículos” de Dekra.

Este pacto de cooperación incluye la exploración de distintas iniciativas orientadas a reforzar la competitividad de ambas compañías y a generar valor sostenible para la sociedad.

Actuaciones

Entre las áreas de cooperación previstas se incluyen posibles acuerdos de suministro de energía renovable para Dekra, con especial foco en el abastecimiento de estaciones de ITV mediante energía de origen local.

Asimismo, se analizarán posibles colaboraciones en otros servicios técnicos de y eventuales inversiones conjuntas en proyectos industriales con impacto social y medioambiental.

“Todas estas iniciativas estarán orientadas a contribuir a la transición energética, a la mejora de la eficiencia operativa y a la creación de valor a largo plazo para ambas compañías, así como para los consumidores y las comunidades en las que Dekra y Greenalia desarrollan su actividad”, afirma el comunicado remitido por la compañía coruñesa. 