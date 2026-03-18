Facu Díaz, Laura Márquez e Ignatius Farray se unen al Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña

Presentación del Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña

Facu Díaz, Laura Márquez e Ignatius Farray son algunos de los nombres que estarán en el Encuentro Mundial de Humorismo, que se celebrará en A Coruña entre el 23 de abril y el 3 de mayo.

La sexta edición del evento se ha presentado este miércoles, con una veintena de espectáculos, que incluyen cuatro estrenos, charlas abiertas al público, la grabación de un pódcast, un curso de payasos, una proyección de cine o una exposición de fotografía.

Ignatius Farray, Laura Márquez y David Perdomo protagonizarán el sábado 25 a las 12.30 horas el espectáculo 'Animus Iocandi'.

Facu Díaz presentará su espectáculo 'Esto no es culpa de nadie' ese mismo día a las 21.00 horas, en el que será el cierre de la programación troncal.

La actriz Malena Alterio, el ilustrador Riki Blanco, el humorista Xavi Puig, la dibujante Candela Sierra o el alumnado de la Escola de Impro de A Coruña también formarán parte de la programación.

El Encuentro Mundial de Humorismo suma los primeros nombres para 2026 Más información

Este año incluye una proyección de cine, de Sujétame el cubata, y el posterior coloquio con JJ Vaquero en los Cantones Cines, que se suma como sede del evento.

El 2 de mayo a las 12.30 horas se grabará un episodio de Torreznos Podcast, con el cómico y guionista de El Hormiguero Dani Fontecha y el creador de contenido Alfonso Ortega, 'Cocituber'.

Entre las novedades de las actividades paralelas vinculadas a la improvisación, se encuentra la primera formación impartida por el Encuentro Mundial de Humorismo, que vendrá de la mano del payaso Jöns Pappila, formado en las escuelas de Jacques Lecoq y Philippe Gaulier, y asistente de leyendas como Carlo Colombaioni, Leo Bassi y Jango Edwards.

La sede de Afundación contará del 31 de marzo y hasta el 12 de septiembre con la exposición de fotografía Comedy Wildlife, una propuesta para toda la familia que conecta el humor con el reino animal con setenta y dos fotografías.

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) regresará a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo de 2026 Más información

El conjunto del Encuentro Mundial de Humorismo ya tiene 12.000 entradas vendidas del total de 18.000 que salen a la venta.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia, además de con respaldos privados.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha incidido en la presentación del evento que el ocho por ciento de la oferta de la comunidad como destino es turismo cultural, informa la Xunta en un comunicado.