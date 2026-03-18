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A Coruña

El polígono de Pocomaco ensaya su nuevo plan de autoprotección

Se trata del primer simulacro que celebran

Abel Peña
Abel Peña
18/03/2026 14:26
Simulacro en Pocomaco
Simulacro en Pocomaco
CEDIDA
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El polígono de Pocomaco ha puesto a prueba su nuevo Plan de Autoprotección (PAO). A las 11.00 horas tuvo lugar el primer simulacro de emergencias del polígono.

La emergencia consistió en un incendio que se fingió creando con humo inocuo en la empresa Tecdesof. En un primer momento, activó su propio plan de autoprotección y al comprobar que no era suficiente, activó el PAO. 

Durante el simulacro participaron el personal de la empresa, los equipos de intervención del polígono y también los Bomberos de A Coruña.

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