El local efímero de Artnarchists sorprende a los viandantes en pleno Cantón Pequeño

El espacio del Cantón 25, con la cartelería Patricia G. Fraga

El local que a partir del próximo 10 de abril debe acoger las exposiciones efímeras e itinerantes de Artnarchists empieza a tomar forma, y su llamativa cartelería sorprendió a quienes pasaban por el Cantón Pequeño, a la altura del número 25. Falta menos de un mes para descubrir “un nuevo espacio de arte, que funcionará de manera efímera para ir descubriendo otros espacios”. Así lo anticipa la organización, que para la primera exposición apostará por las figuras de Chelín y Diana Aitchinson.

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Coincidirá con el primer aniversario del proyecto Artnarchists, cuyo objetivo es la “puesta en valor del arte gallego contemporáneo, una mirada a la vanguardia más rebelde y rupturista desde los pioneros de Atlántica, La Galga o Grupo Orzán hasta la nueva escena actual”. Además, también servirá para celebrar el cumpleaños de la cerveza Anarchy Lager, que nació el 11 de abril de 2025. El mobiliario y la decoración interior serán obra de Isadora Art Decó, con una selección exclusiva de muebles vintage de su colección.

El 10 de abril, según advierte la organización, será el momento de adentrarse en el Cantón 25 y descubrir muchas sorpresas en una exposición que, aseguran, impactará desde el primer momento.