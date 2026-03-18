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A Coruña

El hundimiento de una calle obliga a reordenar todo el tráfico en el polígono de Someso

Se ignora cuánto se tardará en arreglar los daños causados por los cimientos de una obra

Abel Peña
Abel Peña
18/03/2026 11:25
Hundimiento de la calzada en la zona del Carrefour
Hundimiento de la calzada en la zona del Carrefour
Quintana
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Hace semanas que la calle Francisco Pérez Carballo está cerrada al tráfico, desde que, el tres de febrero, un corrimiento de tierras provocado por unas obras hundió la calzada. Esta calle es la que se encuentra detrás del Carrefour y que desciende hasta el Coliseum, así que es el acceso principal a esta parte de Someso, lo que ha obligado al Ayuntamiento a reorganizar todo el tráfico. 

A partir de ahora, el acceso principal al Coliseum será a través de José Pascual López Cortón, con giro a la derecha hacia José Vázquez Rozas, donde los trabajos de señalización y pintado permitirán adecuar la circulación interior por el aparcamiento que hay bajo el viaducto en la avenida de la Universidad. Se delimitará el punto de salida de los vehículos a Enrique Mariñas desde el aparcamiento de  José Vázquez Rozas.

Los técnicos esparcieron una especie de espuma

Un corrimiento de tierra en A Coruña provoca el hundimiento y el corte de la principal vía de acceso al Coliseum y Carrefour

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La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, hizo hincapié en la importancia de esta actuación para hacer más fluida la circulación del tráfico mientras la promotora no arregle las deficiencias provocadas en Francisco Pérez Carballo.

Una persona pasa por delante de la obra de Francisco Pérez Carballo

Preocupación por el hundimiento extremo del principal acceso al Coliseum de A Coruña y Carrefour

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