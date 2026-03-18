El Chuac y la Fundación María José Jove impulsan un programa formativo en donación y trasplante

Presentación del programa formativo del Chuac y la Fundación María José Jove

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) acoge desde hoy la novena edición del 'International Advanced Training Course on Donation after Circulatory Death (DCD)', un programa formativo internacional organizado por DTI Foundation, entidad de referencia mundial en formación y desarrollo de sistemas de donación y trasplante.

El curso, que ha sido inaugurado por Luis Verde, gerente del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, y Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, -entidad que financia las becas Pepe Buitrón- reúne en Galicia a algunos de los principales especialistas internacionales en donación en asistolia, perfusión regional normo térmica y preservación ex situ de órganos.

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El programa combina formación teórica online con entrenamiento práctico en laboratorio experimental, abordando tanto la donación en asistolia controlada como no controlada.

DTI Foundation lidera la dirección académica y científica del curso, que cuenta con un equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio internacional y amplia experiencia clínica en el ámbito del trasplante, señalan desde la Fundación María José Jove.